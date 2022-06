Fin de un servicio: dejó de funcionar la Línea Covid de un hospital entrerriano

Desde la dirección del hospital J.J. de Urquiza de Concepción del Uruguay, informaron este sábado la finalización de uno de los servicios que comenzó a partir de declarada la pandemia por covid-19.



“Después de dos años y dada la dinámica de la pandemia, con la normalización de las atenciones tanto en la parte pública como privada, y al disminuir en forma clara el número de consultas telefónicas, hemos decidido finalizar este servicio: la línea covid, deseando no tener que recurrir a su reapertura”, expresa el comunicado que el Dr. Pablo Lombardi compartió con los medios de prensa.



Como dato, señala que “en los momentos más críticos se llegaron a evacuar casi 200 consultas por día. Hoy no se registran más de 4 o 5 y no siempre relacionadas con covid”.



En tanto, desde el nosocomio aconsejaron a la población: “Ante la duda o sospecha consulte a su médico de cabecera, centro de salud más cercano o a la guardia de nuestro hospital”.



Finalmente, agradecieron “a todos los alumnos de la carrera de Medicina de la UNER que trabajaron en la línea y fueron responsables de contener; aconsejar y ordenar las inquietudes de nuestros vecinos, siendo una pieza clave para que los uruguayenses puedan recibir la atención adecuada”.