Esperanzador: Dieron de alta a bebé que inhaló monóxido de carbono tras incendio

Bautista inhaló monóxido de carbono

“Quisieron entrar a robar lo poco que quedó”

Cómo colaborar con la familia

Recordemos que en horas de la mañana del jueves,. Segundos después, el panorama era el peor, la planta baja del departamento que alquilan en la localidad de Oro Verde, estaba siendo consumido por las llamas que estaban avanzando hacia las habitaciones.Como pudieron y con ayuda de los vecinos, lograron salir de la vivienda, pero perdieron todo. Además,“Estamos vivos y eso se puede agradecer. Perdimos la gran mayoría de las cosas; lo que el fuego no quemó se perdió por el mismo humo”, dijo Brian en diálogo con, profundamente conmovido por el mal momento que vivieron.La familia no tuvo otra opción que, tras el hecho, salir por el balcón de la casa de dos plantas. De acuerdo a lo manifestado por el joven, el fuego empezó en la cocina a raíz de un desperfecto eléctrico en el timbre, que se derritió y el fuego cayó arriba de la moto. Allí el incendio se expandió a la vivienda.“Estábamos en llamas y tuvimos que salir por la ventana como pudimos y con lo que teníamos puesto. A mi bebé lo crucé por el balcón hacia lo del vecino y mi mujer bajó por la ventana”, había rememorado el joven. Mientras tanto, un vecino intentaba apagar las llamas con baldes y una manguera.Al lamentar las pérdidas materiales, pero sabiendo que la salud es primordial, Brian contó que su moto, la cual se vio seriamente perjudicada, “es lo único que tengo para ir a trabajar y poder darle de comer a mi hijo y mi mujer”. Trabaja en una empresa de seguridad privada.Bautista fue el más perjudicado por la inhalación de monóxido de carbono y fue internado en el hospital San Roque con oxígeno y suero. Afortunadamente, y tras los diversos estudios médicos para comprobar sobre el estado de salud, este sábado le dieron de alta. “Se encuentra bien”, contó con alivio a Elonce el padre del pequeño.Así lo indicó Brian Montero que mostró su indignación ya que, así como hay mucha gente que se acercó a “darnos una mano enorme ante esta desgracia”, también hay gente “delincuentes que quisieron aprovechar y entrar a sacarnos lo poco que nos quedó”, detalló a Elonce.“Buscaron llevarse la mesada de mármol y la heladera, la que todavía no sé si anda. El fuego llego hasta la heladera y no tengo aún luz para probarla”, destacó agregando que por suerte los delincuentes no lograron su cometido.Quienes puedan colaborar con la familia Montero, pueden acercar las donaciones a calle La Cautiva 1072, de Oro Verde, donde viven los suegros de Brian o al celular: 343 4535885 (sólo WhatsApp) Elonce.