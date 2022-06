Le envió una carta a Messi haciéndole un pedido especial y el crack cumplió

El pedido de Cristian Guglielmett dejó la tierra de los anhelos y se convirtió en realidad, de la mano de una leyenda. Este rosarino ciego, de 52 años, que trabaja en la biblioteca Estrada traduciendo libros en MP3 para ayudar a otras personas con poca visión, se animó a hacerle llegar una carta a Leo Messi para pedirle la donación de un dispositivo portátil con inteligencia artificial que lee cualquier texto impreso o digital con tan solo pulsar un botón. Y ese atrevimiento tuvo una merecida recompensa.Es que el crack nacido en Newell’s, que es la cara de la marca (OrCam Technologies), cuando leyó el pedido no dudó un instante y movió los hilos para que ese dispositivo pueda llegar a destino para aliviar las tareas cotidianas de Cristian, en la reconocida entidad pública municipal ubicada en la esquina Servando Bayo y Eva Perón.El gesto de Messi, impulsado de manera personal, revolucionó el ritmo diario de esa biblioteca barrial, y la entrega formal se realizará el próximo miércoles 22, a las 12, en esa sede, con la presencia de Cristian, autoridades de la biblioteca y representantes de la empresa OrCam Technologies.Cristian es un gran batallador de la vida. De esos que no claudican y que deciden hacer de la dificultad un mecanismo de crecimiento interno y de ayuda para otros. Su labor cotidiana en la biblioteca revela una fortaleza de espíritu que conmueve.Este rosarino quedó ciego a los 17 años, pero igual estudió la carrera con esa complicación a cuestas. Y así logró recibirse de abogado. Su madre lo ayudaba a grabar todo en cassettes TDK para estudiar. Todo lo que estudiaba lo incorporaba a través de audios.Por eso la importancia de este dispositivo de inteligencia artificial de sencillo funcionamiento. Es que esta donación de Messi (equivalente a 4 mil dólares) será un aporte vital y un cambio radical en su trabajo de traducción de libros para ayudar a otras personas ciegas o con poca visión.Messi ya había hecho una donación de carácter similar en Rosario y ahora volvió a tomar esa generosa actitud, movilizado por la carta de Cristian. Se puso en contacto con la gente de OrCam Technologies y pidió esta donación, que nadie dentro de esa biblioteca olvidará.Los compañeros de Cristian están seguros de que este dispositivo lo ayudará mucho en sus tareas en la biblioteca. Hará más fácil su día a día, y también consideran que será muy útil para todas las personas con discapacidad visual.Este aparato tiene tecnología israelí y acá se distribuye a través de OrCam Technologies. Difícilmente es reconocido por las obras sociales, las grandes y las pequeñas, a pesar de su esencial valor para quienes tienen problemas de ceguera y de poca visión.Vale recordar que la biblioteca Estrada ofrece entre otras actividades, servicio de lectura accesible para no videntes, de lunes a viernes, de 10 a 16.Es un servicio en el cual personal especializado prepara todo tipo de material de lectura en diferentes formatos accesibles para personas no videntes o con algún tipo de dificultad o de disminución visual.El mismo trabaja con dos computadoras con sintetizador de voz y ahora la donación de Messi le multiplicará las posibilidades de desarrollos.Asimismo, ofrece materiales en formatos de carácter accesibles para la lectura en sala; libros en formato digital para ser leídos por computadoras adaptadas; audio-libros en formatos y soportes varios; y conexión a internet para consultar correos electrónicos y material online.Para quienes requieran más información, pueden enviar consultas a [email protected] ).OrCam Read es el primer dispositivo portátil con inteligencia artificial que lee cualquier texto impreso o digital con tan solo pulsar un botón. Ahora ofrece además la posibilidad de lectura interactiva. Es un aparato diseñado especialmente para personas con dificultades de visión moderada y para personas con dificultades en la lectura, como la dislexia y la fatiga. (La Capital)