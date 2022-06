Lograron reunir más de $43 millones para el tratamiento médico de un niño

Bingo, arroz solidario, polladas, sorteos, urnas, recital, rifa y el regalo de dos pasajes a Europa. Con todas estas iniciativas solidarias, Nicolás Fortuna, el nene de 5 años que padece un neuroblastoma estadio 4 (un tumor en la glándula suprarrenal), podrá continuar su tratamiento en Barcelona. En dos meses, tanto en Rosario como en Chabás, el pueblo donde nació y se crió su papá, se armó una colecta y se logró este jueves recaudar los 43,5 millones de pesos que necesitaba la familia para seguir adelante con el tratamiento de quimioterapia del nene.



Todo el detalle de lo recaudado quedó reflejado en tiempo real en la página #TODOSPORNICO. Pero la movida no terminó allí. Con los padres de Nico se contactaron familias con chiquitos con casos similares y ya prometieron que al volver de Barcelona serán ellos los que ofrecerán ayuda.



Luciano y Pamela son los padres de Nico y de Pedro, de 11 años. Ambos agradecieron por todos los medios a quienes hicieron su aporte y también a los que los alentaron a seguir: deportistas, amigos, familiares, comunidad escolar del chiquito, organizaciones del departamento Caseros y de Barcelona, una empresa de Turismo e incluso gente desconocida.



Incluso se contactó con ellos Nicolás Acosta, el jugador de hockey rosarino e integrante de Los Leones, a quien hace unos años le diagnosticaron un tumor maligno y salió adelante. Y esta noche Rosario Central saldrá a la cancha en el partido contra Godoy Cruz con un banner sobre Nico.



"Esto no fue solo nuestro esfuerzo, sino de todos los que ayudaron y también del los equipos médicos del Hospital Vilela, donde se le hizo un autotrasplante, y del Sanatorio de Niños; están a la altura de cualquier servicio médico internacional", aseguró el papá del chiquito, no solo para referirse a la asistencia sanitaria, sino a la "contención humana".



A Nico se lo ve rapado, pero contento y haciendo muecas cada vez que lo filman. Se reencontró con sus compañeros del jardín y sigue con el sueño en pie de ser bombero cuando sea grande. (La Capital)