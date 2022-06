Uruguayo sin carnet ni seguro chocó en Concordia: ¿Dónde fallaron los controles?

¿Dónde fallaron los controles?

El conductor de una, lo que lo hizo cruzar a la mano contraria y terminó impactando de frente contra un automóvil VW Gol Trend; ocurrió en la tarde de este miércoles, sobre Avenida Monseñor Rosch, en el ingreso a Concordia.Tras el siniestro, se confirmó que el muchacho que desencadenó el accidente, Joaquín Duarte, es de nacionalidad uruguayo y al momentoEl padre del joven accidentado, Jorge Caravallo, cuestionó“La diferencia de que mi hijo esté vivo es de medio metro y a las fotos del accidente me remito”, apuntó el hombre. Es que como consecuencia del accidente, el conductor del Gol Trend tenía un golpe sobre la clavícula, por el tirón que recibió con el cinturón de seguridad, pero estaba bien”., se preguntó al comparar que “en más de una oportunidad, a mi hijo le levantaron el auto porque no tenía actualizado el seguro”.“Por los dichos, el auto zigzagueaba a gran velocidad y Duarte iba sin licencia de conducir y sin seguro”, acusó el concordiense y alertó que su hijo “estuvo a punto de perder la vida”. “¿Quién nos protege la vida a nosotros?, interrogó.remarcó al cuestionar que el ciudadano uruguayo “circulaba libremente sin cumplir con ninguna de las normas que corresponden a nuestro país”.El coordinador del, explicó quepara lo cual, la persona debe presentar sus datos de identidad a través del DNI o cédulas de identidad, además de la documentación del vehículo en el que circula, como la cédula vehicular conocida como tarjeta verde”.De acuerdo a lo que especificó, “es el personal de Migraciones el que controla en sus sistemas si esa persona tiene algún problema para salir del país, como un pedido de captura, o el vehículo; y en Aduana se controlan los bienes que se puedan estar transportando en el vehículo”.Labeque Drewanz aclaró queY apuntó que Gendarmería Nacional es uno de los organismos facultado para exigir en las rutas nacionales el carnet de conducir, tarjeta de identificación del vehículo y el seguro obligatorio. “Al ser un área de control integrado y una zona primaria aduanera, Gendarmería no puede realizar controles vehiculares porque es Aduana la facultada para los controles respectivos”, indicó el funcionario.