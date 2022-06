Entrerriano ganó importante premio en el Quini 6: expectativas por nuevo sorteo

Expectativas por los más de $1.000 millones en Quini 6

Un joven trabajador ganó más de $1.180.000 en la modalidad Siempre Sorteo del Quini 6 que se sorteó este domingo. Fue la agencia de quiniela "La 90" de la localidad de Victoria, perteneciente a la familia Navarro, la que entregó el premio al afortunado, pudo confirmar“Es un muchacho joven, trabajador, y estaba chocho. Me contó que el premio caerá bien en la familia y que lo iba a ayudar un montón porque estaba con muchas cosas”, contó ael agenciero Claudio Navarro.El quinielero, en dialogo con, no ocultó su emoción al dar cuenta de la alegría que generó al muchacho por el premio entregado. “Solo me contó que la esposa había revisado la boleta y al otro día él se presentó a cobrar el premio”, acotó.Los números con los que el afortunado obtuvo más de $1.180.000 fueron el, supoConsultado al agenciero por las expectativas por los más de $1.000 millones que el Quini 6 sorteará este domingo, éste reveló que aumentaron las apuestas “porque el pozo está muy grande”. “Algunos dicen `Queremos aunque sea un poco del premio´”, indicó Navarro.Es que, además, la suerte anda cerca en Victoria. Se recordará que en abril una familia de las siete colinas jugó una boleta del Loto “por equivocación” y ganó 7.426.021 pesos.El Quini 6 ya cuenta con un pozo histórico e impresionante: 1.070 millones de pesos. Esta cifra se divide entre los diferentes sorteos de la siguiente manera:Tradicional Primer Sorteo $155.000.000La Segunda del Quini $420.000.000La Revancha $435.000.000El Quini Siempre Sale $28.000.000Sorteo Extra $12.000.000