Procrear II: sortearon más de 1.000 lotes con servicios en 10 provincias

Reabren inscripciones para la línea Desarrollos Urbanísticos



Con televisación directa de la TV Pública y la presencia del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, se llevó adelante este miércoles un nuevo sorteo de la línea Procrear II Lotes Con Servicios. De esta forma, 1.031 familias fueron seleccionadas en 10 provincias para acceder a un crédito que les permitirá adquirir un terreno con infraestructura y el respectivo crédito para construir una vivienda de hasta 60 m2.El sorteo se realizó de forma electrónica y fue supervisado por la escribana pública Elizabeth Alcorta para garantizar su transparencia. Se tuvo en cuenta un cupo para ex combatientes de Malvinas, inquilinos e inquilinas, jefes y jefas de hogar con hijos y/o hijas a cargo, y para familias que cuentan con personas con discapacidad.Losen https://www.argentina.gob.ar/habitat/resultados. Cabe destacar que en esta ocasión"Queremos tener una política pública de acceso a la vivienda muy fuerte, como un desafío, que sea un derecho permanente y no sólo cumplir sueños en el mientras tanto. Con los diferentes programas que estamos desarrollando junto a municipios, provincias y gremios, vamos generando la idea de que va a haber una política pública que te va a dar una oportunidad", destacó Ferraresi durante el evento, y seguidamente subrayó: "los objetivos principales son que la gente pueda tener la casa, cumplir el derecho y no perder calidad de vida. En eso estamos"."El Presidente tomó la decisión de que hubiera un Ministerio, por primera vez en la historia de la Argentina, que tiene por objetivo construir 100 mil viviendas por año. Lo estamos haciendo en este tiempo holgadamente. Ojalá el país nos dé la oportunidad de que esto se transforme en un derecho, y que todos los gobiernos que vengan lo tengan como política de Estado y lo continúen a partir del 2023", cerró el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat.Además, durante el sorteo, el ministro Jorge Ferraresi anunció queDe esta forma, a partir de este jueves 16 de junio, los interesados podrán consultar los requisitos, las bases y condiciones completas y anotarse en https://www.argentina.gob.ar/habitat/procrear/desarrollosurbanisticos.