Crecen los casos de Fiebre Hemorrágica Argentina: Cómo identificarla

Un aumento de casos de Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) se observó en las últimas semanas en las zonas endémicas del país (sur de Santa Fe, sur de Córdoba, norte, centro y sudeste de Buenos Aires y noreste de La Pampa), alertaron este miércoles especialistas de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y advirtieron que la sospecha temprana es clave para administrar el tratamiento con suero y reducir complicaciones y mortalidad.



El documento elaborado por la sociedad científica detalló que hasta el 14 de mayo en la provincia de Buenos Aires se notificaron 65 casos sospechosos de FHA, de los cuales seis fueron confirmados (9%), uno fue negativo y 58 permanecen como sospechosos con resultados no conclusivos, a la espera de segundas muestras para completar estudios.



"Los partidos de San Nicolás y Pergamino en donde se han confirmados los casos de FHA en la semana 19 (del 8 al 14 de mayo), corresponden al área endémica de la enfermedad y donde se esperan casos esporádicos", mencionó el informe.



En cuanto al tratamiento, solo uno de los casos confirmados no recibió transfusión con plasma inmune y ninguno de los seis casos tenía antecedentes de vacunación con Candid#1, que desde 2007 está incluida en el calendario nacional para residentes o trabajadores de las zonas endémicas.



Uno de los casos confirmados falleció en la semana 15 (del 10 al 16 de abril): se trataba de una mujer de 42 años que tenía como antecedente epidemiológico haber participado de un evento social en una zona rural del partido de Ramallo.



Para el mismo período de 2021, se habían notificado 13 casos sospechosos y un caso confirmado en el municipio de San Nicolás.



Esta cantidad de casos es significativa si se tiene en cuenta que en la provincia de Buenos Aires se registró un total de 491 notificaciones de sospechas de FHA entre enero de 2017 y mediados de mayo de este año, de los cuales fueron confirmados 18 casos (4%), seis en este año.



En la provincia de Santa Fe, hasta el 14 de mayo se notificaron 65 casos sospechosos con residencia habitual en esa provincia, de los cuales se confirmaron cinco, 14 se descartaron y 46 permanecen es estudio.



Los casos confirmados corresponden al sur de la provincia, en los departamentos de Caseros (1), Constitución (1) y Rosario (3).



En 2007 se incorpor la vacuna Candid1 que se aplica por va intramuscular y tiene una nica dosis en el Calendario Nacional de Vacunacin

En 2007, se incorporó la vacuna Candid#1 que se aplica por vía intramuscular y tiene una única dosis en el Calendario Nacional de Vacunación.



La FHA es una enfermedad endemo-epidémica en Argentina y abarca una extensa zona geográfica dedicada a la actividad agrícola que incluye el sur de Santa Fe, sur de Córdoba, norte, centro y sudeste de Buenos Aires y noreste de La Pampa, y se estima que la población en riesgo alcanza los cinco millones de personas.



Se trata de una enfermedad viral aguda grave, producida por el virus Junín (Familia Arenaviridae, Género Arenavirus del Nuevo Mundo, Complejo Tacaribe) que se transmite entre roedores y el reservorio principal es Calomys musculinus y Calomys laucha excepcionalmente (ratón maicero), un animal común en ámbitos rurales, domésticos y en hábitat lineales (caminos, sembradíos o líneas férreas).



El ser humano es un huésped accidental a partir del contacto directo con secreciones y excretas de roedores que se aerosolizan e ingresan por vía respiratoria o piel no intacta.



A partir de la introducción de la vacuna, cada año se informan entre 15 y 50 casos de FHA en Argentina y la mayor incidencia se observa principalmente de marzo a octubre, aunque pueden ocurrir casos todo el año.



La enfermedad se presenta como un síndrome febril agudo inespecífico sin compromiso de las vías aéreas y el periodo de incubación es de 1 a 2 semanas. Síntomas de la FHA Entre los síntomas inespecíficos pueden aparecer fiebre (38,5-39°C), cefalea, dolor retro-ocular, malestar general, cansancio, erupción en la piel (enrojecimiento del tronco superior), sarpullido en membranas mucosas, hemorragia en la encías y dolores articulares.



Luego del octavo día puede desarrollar alteraciones hemorragíparas, renales y neurológicas graves y sin tratamiento la mortalidad alcanza el 30%.



En la etapa aguda las alteraciones del laboratorio principalmente observadas son la leucopenia (descenso de glóbulos blancos), plaquetopenia (disminución de plaquetas) y velocidad de eritrosedimentación normal o baja. Tratamientos y vacunación El tratamiento específico es la administración temprana de suero hiperinmune o plasma de convaleciente que se indica ante la sospecha clínica, dentro del octavo día del inicio de los síntomas, lo que evita la progresión a formas graves y disminuye la mortalidad al 1%.



La FHA es una enfermedad inmunoprevenible por la vacuna Candid#1 que es a virus vivos atenuados, la produce el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas "Dr. Julio Maiztegui" y ha demostrado ser inocua, inmunogénica y con un 95,5% de efectividad.



En 2007, se incorporó esta vacuna que se aplica por vía intramuscular y tiene una única dosis en el Calendario Nacional de Vacunación para el área endémica y la pueden recibir todas las personas mayores de 15 años que residen, desarrollan actividades o viajan al área endémica nacional.