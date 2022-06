Nuevo parte médico de Tiziano Gravier: tiene una fisura en la base de un diente

En un control clínico por la operación de mandíbula que le realizaron luego del ataque que sufrió frente a un boliche en Rosario, a Tiziano Gravier le detectaron una "fisura del alveolo dentario" del lado inferior derecho: es el hueso donde se ubican los dientes. Así lo informó el Hospital Austral en un parte médico."El paciente Tiziano Gravier asistió, el lunes 13 de junio, a un control clínico posoperatorio. Allí se detectó una fisura del alveolo dentario (espacio del hueso donde se ubica el diente) de la mandíbula inferior derecha", detalla el reporte, sobre el hijo de la exmodelo Valeria Mazza y el empresario Alejandro Gravier."El procedimiento se realizó por vía intraoral. Comenzó a las 13.30 y finalizó a las 14.30. También se realizó una remoción de los puntos no reabsorbidos de la operación previa", consigna el parte firmado por Juan Martín Chavanne, jefe de Cirugía Plástica Infantil y Craneofacia y el director médico del Austral, Fernando Iudica.Se informó que Tiziano "continuará el tratamiento con analgesia, antibióticos y antiinflamatorios"."El procedimiento es ambulatorio y será dado de alta en el transcurso del día si la evolución es favorable", concluye el comunicado.Durante el martes Mazza había dicho que la operación implicaba un "revés emocional" para su hijo, quien se encontraba "repuntando y mejorando día a día hasta enterarse de esto".Tiziano debió ser intervenido por una fractura mandibular que le ocasionaron los golpes que recibió al ser agredido por dos jóvenes el sábado 4 de junio pasado en la puerta de un local nocturno de Rosario.Los agresores de 26 y 27 años se presentaron voluntariamente en el Centro de Justicia Penal de Rosario cuatro días después del hecho, en donde fueron imputados por "lesiones dolosas graves", y deberán cumplir una prisión preventiva efectiva por 90 días.El abogado defensor, Jorge Bedouret, consideró "excesiva" la medida adoptada por el juez y puso en dudas la lesión y la operación de Tiziano.Ante esas declaraciones, Valeria Mazza, indicó: "Yo no puedo opinar sobre lo dictaminado por la Justicia porque no es lo mío y no tengo ni idea, dejo que la Justicia actúe".En esa línea, dijo: "Me sorprende un montón lo que dijo el abogado porque pensé que había arrepentimiento y no dudas. Es muy fácil de comprobar todo lo que pasó, con hacer un llamado al hospital o al médico en dos segundos tenés toda la prueba de lo que ocurrió. Por eso no entiendo dónde está la duda", resaltó.Para Mazza, en este caso la Justicia "funcionó", y señaló que "eso es lo que pedimos a gritos en este país".