Niños con alergia a la proteína de la leche de vaca: síntomas y cómo se trata

Las alergias alimentarias han experimentado un notable incremento en los últimos años, debido a, ambientales y nutricionales. Sobre este tema, la médica alergista, Cecilia Cavallo, indicó aque “se trata de una patología que muchas veces se desconoce y cada vez aumenta más la prevalencia; se relaciona al estilo de vida y la dieta que se lleva a cabo en nuestro país”, y resaltó que “alrededor del 2 por ciento de la población argentina padece la enfermedad”.La profesional de la salud explicó que los alimentos que más dan alergia son “la leche, soja, trigo y el huevo”. Además, dio cuenta que “la alergia puede manifestarse en cualquier etapa de la vida, ya sea de muy pequeños hasta en adultos”.En sintonía con esto detalló que “el pescado, maní, frutos secos, mariscos, cítricos son los alimentos menos frecuentes, pero también pueden dar alergia”.Consultada sobre cómo se identifican las alergias, dijo que, cada vez que se come cierto alimento”.Asimismo, aclaró que, diarera, vómitos, cólicos, reflujos, y demás”. Y recomendó que “frente a estos síntomas hay que sospechar que puede ser un alimento que puede transmitirse a través de la lactancia materna o cuando comienza con las comidas”.“Se ve un aumento en la frecuencia, y es algo que se debe controlar”, informó Cavallo y destacó que “tiene que ver con el estilo de vida, los niños están más adentro que afuera y eso repercute en el sistema inmune”.Sobre cómo prevenir la aparición de estas alegrías, recomendó que “debemos evitar los productos manufacturados, volver a los productos naturales y en el caso de las embarazadas, recomiendan seguir una dieta con alimentos altos en Omega 3”“En el caso que haya antecedentes en la familia, no es recomendable que los niños hagan la dieta, aunque no tengan síntomas”, cerró.