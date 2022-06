Fin de semana extra largo: cuándo será el siguiente y qué otros feriados quedan

Los feriados que quedan en Argentina

Se avecina el fin de semana extra largo de junio. El viernes 17 de junio, se conmemorará el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, el prócer nacional con fuerte arraigo en la provincia de Salta. Aunque se trata de un feriado trasladable, en este caso, el día elegido para celebrarlo coincide con la muerte del héroe de la Independencia, cuyo fallecimiento fue el 17 de junio de 1821.Y coincidente con esto, el Día del Padre se celebrará el domingo 19Los próximos fines de semanas extra largos serán:Viernes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes se celebrará el mismo viernesLunes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel BelgranoSábado 9 de julio: Día de la IndependenciaMiércoles 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General. José de San Martín se celebrará el 15 de agostoViernes 7 de octubre: Feriado con fines turísticosMiércoles 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural se celebrará el 10 de octubreLunes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticosJueves 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de MaríaViernes 9 de diciembre: Feriado con fines turísticosDomingo 25 de diciembre: NavidadEl pago para quienes tengan que trabajar durante los feriados estará contemplado por las consideraciones de la Ley de Contrato de Trabajo. De esta forma,. Tal como dice el artículo 166 de la legislación, se exhorta a los empleadores a abonar “la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual” a los trabajadores que cumplan sus obligaciones en feriados nacionales. De esta forma deberá cobrar el doble de una jornada habitual. Mientras que en los días no laborales, el empleador tendrá la opción de elegir si seEn tanto,, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación. En dichos días,. En caso de optar el empleador como día no laborable, el jornal será igualmente abonado al trabajador.