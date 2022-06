Guadalupe: Unas 3.000 personas marcharon en San Luis a un año de su desaparición

Unas 3.000 personas, entre familiares de Guadalupe Belén Lucero y organizaciones sociales, marcharon esta tarde por el centro puntano, al cumplirse un año de la desaparición de la niña, cuando se encontraba jugando en el barrio 544 Viviendas en San Luis.



La concentración comenzó a las 17 en Bolívar y Colón, donde se inauguró un mural en honor a la niña, con la leyenda “A San Luis le sigue faltando Guadalupe” y desde allí partió la marcha, que reunió más de 3.000 personas, que se dirigieron al microcentro puntano para finalizar frente al Poder Judicial de la provincia.



Con cánticos y carteles, los manifestantes expresaron ¿Dónde está Guadalupe?, “Aparición con vida ya”, “El Estado es responsable” al tiempo que sumaron los pedidos de renuncia del ministro de Seguridad puntano, Luciano Anastasi y el jefe de la Policía, Darío Neira.



Silvia Domínguez, abuela de Guadalupe y única oradora de la familia en el acto, agradeció a todo el pueblo de San Luis por apoyar la causa desde el primer momento y reiteró el pedido de renuncia del ministro de Seguridad y el jefe de la Policía puntana.



“Queremos pedirle al gobernador (Alberto Rodríguez Saá) que cumpla con lo que nos dijo aquel día que nos recibió, que si Guadalupe no aparecía se iban todos sus funcionarios”, expresó conmovida Silvia Domínguez.



Y agregó: “ha sido el año más difícil que nunca pude imaginar vivir, tengo a mi hija destrozada, que solo se mantiene en pie porque tiene otro hijo y por la esperanza de que un día llegue la tan esperada noticia de que apareció Guadalupe”.



Los padres de Guadalupe, Yamila Cialone y Eric Lucero, participaron de la marcha pero no hicieron declaraciones en público.



La investigación, que se tramita desde diciembre pasado en el fuero federal, comenzó a tener las primeras intervenciones a fines de abril, cuando cerca de 100 gendarmes hicieron nuevos rastrillajes en la provincia, en un predio de 60 hectáreas, por pedido del fiscal de la causa, Cristian Rachid, de los cuales no surgieron elementos que puedan dar con el paradero de Guadalupe.



Hoy, los fiscales federales de San Luis, Rachid y Leonel Gómez Barbella, y los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, integrantes del equipo fiscal que investiga la desaparición de Guadalupe, ordenaron la realización de una reconstrucción de las circunstancias que rodearon la desaparición de la niña, ocurrida hace exactamente hace un año.



La medida tiene como objetivo contribuir al “esclarecimiento del hecho y a la adopción de nuevas diligencias probatorias tendientes a dilucidar aquellos puntos que surjan durante su desarrollo” y su realización está prevista para las próximas semanas, según se publicó hoy el Ministerio Público Fiscal.



Guadalupe desapareció el 14 de junio de 2021, a las 19:30 horas, cuando jugaba en la puerta de su casa en el barrio 544 Viviendas, en el sur de la ciudad de San Luis, junto a sus primos y primas.



La niña es de tez trigueña y al momento de su desaparición tenía el cabello lacio por debajo de los hombros y un lunar en la mejilla izquierda.



Los distintos operativos de búsqueda generaron una gran movilización en San Luis: diferentes fuerzas de seguridad, tanto provinciales como nacionales, comenzaron a intervenir conforme iban pasando los días.



Bomberos de la Policía y Prefectura Naval Argentina rastrillaron 18 lagos y perilagos de la provincia, usaron perros, georradares y un vehículo operado a distancia por control remoto que se sumergía.



Se rastrillo un total de 1.500 sectores y se tomaron más de 900 declaraciones y hubo 465 allanamientos en distintas zonas de la ciudad y provincias vecinas, como Mendoza, Córdoba, Neuquén, Rio Negro, La Pampa, Salta.



Además, se secuestraron y peritaron más de 100 celulares y se analizaron más de 150 dispositivos electrónicos portátiles con la intervención de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos, y se revisaron 3.000 horas de filmación de 113 cámaras de la zona, públicas y privadas.



También intervinieron, de manera conjunta, la Coordinación del Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), Policía Federal, Policía Aeroportuaria y Gendarmería Nacional.



Además, se activaron las líneas nacionales y de organizaciones de búsqueda de personas de manera conjunta, que aportaban datos de todo el país, como la línea 134 Alerta Sofía, 145 Programa Buscar, Missing Children, 911 Sistema de emergencia y la Agencia de Monitoreo y el Sistema Federal de Búsqueda de Personas.



El propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, y diferentes ministros del Gabinete nacional, recibieron y manifestaron públicamente el apoyo a la familia de Guadalupe.



A pesar de todo, hasta hoy, nada se sabe de la niña y la pregunta que resuena como aquel primer día sigue siendo la misma, ¿Dónde está Guadalupe?