Explican por qué Tiziano Gravier no tenía cicatrices tras la operación

Sociedad Defensor de los agresores de Tiziano Gravier puso en duda que haya sido operado

Después de que el abogado de los dos agresores de Tiziano Gravier pusiera en duda la operación a la que fue sometido el hijo de Valeria Mazza el pasado 8 de junio, el cirujano que le realizó la intervención explicó por qué no se ven cicatrices ni marcas en el cuerpo del joven. Además, su familia confirmó que el miércoles será operado nuevamente.El doctor Juan Martín Chavanne, quien estuvo a cargo de la cirugía, explicó qué procedimiento utilizó luego de que el joven sufriera una fractura de mandíbula, algo que Jorge Bedouret, letrado a cargo de la defensa de los atacantes, puso en duda tras la viralización de una imagen de Tiziano en el hospital.Y agregó: "Las fotos que vi son muy llamativas. La victima está sentada en una cama, semidesnudo, no tenía ninguna marca en el cuerpo, ni ninguna cicatriz de cirugía, tampoco estaba vendado. Yo quiero el informe médico para ver qué cirugía se hizo ¿Había realmente una fractura? No lo sé".Todas esas dudas que planteó el abogado fueron clarificadas con la palabra del médico, horas más tarde."El abordaje que se eligió fue por vía intraoral (dentro de la boca) con el objetivo de no dejar cicatrices externas", explicó Chavanne en diálogo con La Nación. Allí también detalló que el procedimiento sí requirió puntos de sutura, pero indicó que se realizaron "en la mucosa bucal" y son reabsorbibles.El doctor remarcó que ese tipo de intervención practicada "es un procedimiento típico para una lesión ósea como la que sufrió el paciente"."Se realiza una fijación con osteosíntesis usando un set de colocación transbucal. Esta cirugía, que se realiza desde hace muchos años, justamente tiene como objetivo no dejar cicatrices externas", reafirmó Chavanne, en respuesta a las acusaciones de Bedouret.Las palabras del médico encajan con los partes médicos que fue emitiendo el Sanatorio Austral de Buenos Aires, donde fue sometido a la operación el joven. La institución, además, confirmó que efectivamente allí se realizó la cirugía.El primer parte médico, emitido el 7 de junio, da cuenta de la llegada el día anterior del "paciente Tiziano Gravier" al Hospital Universitario Austral "por un trauma facial". Y explica que "luego de que se le realizara un examen clínico, se comprobó, mediante estudios de diagnóstico por imágenes, un edema facial y fractura en el ángulo mandibular izquierdo con desplazamiento y alteración en la oclusión dentaria".Luego, se comunicó que al joven se le realizaría al día siguiente una "reducción y estabilización del foco de fractura con osteosíntesis rígida -con mini placas de titanio-" y que la operación se realizaría "bajo anestesia general" por lo que debía permanecer "internado en observación clínica".Tras la intervención quirúrgica, la institución emitió otro comunicado informando que Gravier "fue intervenido por un trauma facial" y que "la operación consistió en una exploración del foco de la fractura mandibular izquierda, reducción y estabilización con osteosíntesis rígida -con mini placas de titanio-".El parte médico también informaba que la operación "comenzó a las 11.30 y finalizó a las 13.40" de ese 8 de junio."El paciente se encuentra estable bajo tratamiento de analgesia, antibióticos y antiinflamatorios. Se espera el alta médica dentro de las próximas 48 horas. A partir de ese momento, se iniciará el proceso de rehabilitación habitual para este tipo de cirugía", cerraba.Nueva operación y "revés emocional"Valeria Mazza, confirmó que el miércoles Tiziano será sometido a una nueva operación de mandíbula, lo que representa "un revés emocional" para el joven de 20 años.La ex modelo contó que durante un control médico por la rehabilitación de su mandíbula, "Tiziano se realizó una nueva radiografía que muestra que tiene una fisura en la parte de adelante, donde él sentía una molestia"."Nos acaban de decir que mañana lo tienen que intervenir nuevamente para ponerle una placa de titanio", detalló en comunicación con Canal 3 de Rosario.En ese sentido, aseguró que la situación implica un "revés emocional" para su hijo, quien se encontraba "repuntando y mejorando día a día hasta enterarse de esto".Tiziano será operado mañana al mediodía en el Hospital Universitario Austral, de la localidad bonaerense de Pilar, en donde había sido intervenido el miércoles pasado.En la madrugada del pasado 5 de junio en la Avenida Francia y Brown, en la ciudad de Rosario, Gravier, de 20 años, fue atacado por dos hombres que le pegaron en la cara. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad.Tiziano había ido a pasar el fin de semana junto con su familia a la ciudad santafesina para celebrar el cumpleaños de su abuela cuando, por la noche, él y su hermano Benicio se presentaron en la puerta de un boliche para encontrarse con dos amigas.Fue allí donde dos hombres le pegaron y le quebraron la mandíbula. Tiziano escapó junto a su hermano y luego de correr por algunas calles logró ingresar a un bar y llamó a su padre para pedir ayuda.