Anses otorga créditos de hasta $240.000 para viajar: cómo obtenerlos

De cara a las vacaciones de invierno 2022, los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene a disposición un beneficio que va desde los $5.000 y llega hasta los $240.000. En esta línea, se podría aprovechar para poder viajar.



Se trata de la línea de créditos disponible a pagar en cuotas, ya sea en 24, 36 o 48. En tanto, los préstamos no son accesibles a todos los titulares de las prestaciones sociales, sino que están orientados a jubilados y pensionados, pensión universal para el adulto mayor y PNC por vejez, y pensiones no contributivas, por ejemplo.



Vale remarcar que una vez aprobado el dinero, se acreditará el dinero en la cuenta bancaria tras cinco días hábiles de su aprobación. Cuáles son los requisitos para acceder a créditos ANSES

-Residir en el país.



-Tener menos de 90 años al momento de finalizar el crédito.



-Tener DNI.



-Tener CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco, cajero automático o home banking.



En cuanto al dinero al cual se puede acceder, parte de $5.000 hasta $240.000 en 24, 36, 48 o 60 cuotas. La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual. El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.



Antes de solicitar el crédito, se va a poder simular la cuota ingresando en Mi ANSES. Si la persona ya tiene un crédito y está pagando las cuotas tambiénpuede consultar el estado ingresando a Mi ANSES. Paso a paso

Ingresar a Mi ANSES: Accedé con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si no tenés clave o no la recordás, tenés que crear una nueva.



Reunir la documentación. Recordá que vas a necesitar tu último ejemplar de DNI para iniciar la solicitud. También es importante que revises que tus datos de contacto estén actualizados en Mi ANSES.



Iniciar la solicitud. En el menú elegí la opción Créditos ANSES > Solicitar crédito -Jubilaciones y Pensiones. Si tenés más de un beneficio, deberás seleccionar por cual querés solicitar el crédito.



Completar todos los datos. Vas a poder simular el monto y la cantidad de cuotas. Elegí la opción de plazo y monto que prefieras. Una vez que hayas verificado todos tus datos (tu DNI, la CBU o cuenta donde vas a cobrar, el monto y cuotas seleccionadas) vas a poder enviar la solicitud.