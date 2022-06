Se podrá ver el saldo de la tarjeta Sube a través de Whatsapp

La aplicación WhatsApp añadió un nuevo sistema en su mensajería instantánea para que los usuarios del transporte público puedan ver el saldo de su tarjeta SUBE.De esta manera y a través de un chatbot llamado SUBI las personas accederán a la información correspondiente.Así que ahora ya no es necesario trasladarse a un monitor de carga o esperar a tomarse el transporte para saber la carga ya que esta nueva tecnología permite que este trámite sea más sencillo al realizar diversas consultas sobre el uso del sistema de transporte directamente desde WhatsApp.Para conocer el saldo o, por ejemplo, averiguar dónde conseguir una tarjeta nueva, que últimamente no se encuentran en muchos puntos por el faltante del plástico, se deberá agregar como contacto a SUBI con el número: +5491166777823.Las consultas se podrán realizar de lunes a viernes entre las 8 y las 20 horas.Para otro tipo de preguntas que no puedan llegar a ser respondidas por WhatsApp también está la opción del correo electrónico: [email protected] Para saber el saldo de tu tarjeta de Servicio Único de Boleto Electrónico (SUBE) u realizar otras peguntas, el chat desplegará un menú con diferentes opciones:-Registrarme.-Se borró el número de mi SUBE.-Dar de baja mi SUBE. Consultar el saldo.-No recuerdo mi clave SUBE.-Tuve un problema.-Más consultas.