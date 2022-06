Marcharon para pedir justicia por Rocío, la mujer brutalmente atacada por su ex

Familiares, amigos y vecinos de Rocío, la mujer de 39 años atacada por su ex pareja, se concentraron y marcharon rumbo a los tribunales de Gualeguaychú, donde pidieron justicia.La convocatoria fue organizada por la hija de Rocío y su sobrina. Durante la madrugada del miércoles, la mujer fue brutalmente agredida con un arma blanca por quien era su ex pareja. Ante los gritos, su hija acudió a la habitación materna e impidió que el agresor siga lastimando a su mamá.A la marcha asistieron familiares, vecinos y compañeras de trabajo de Rocío. También participó de la marcha el grupo Enredada Feminista.Leticia, la mamá de la víctima expresó: “lo que queremos es que se haga justicia, que no le den un año o tres como andan diciendo. Además hay otras mujeres que lo habían denunciado antes. Una de ellas no quiere hablar porque se tuvo que ir por la agresión de él. Yo sé todo lo que pasó porque ella se comunicó conmigo, pero no quiere saber nada. Nosotros vamos a tratar de hacer justicia por todas”.Con respecto al estado de salud de Rocío, Leticia informó que se encuentra bien pero que todavía tiene un pulmón comprometido. La mujer de 39 años se encuentra recibiendo asistencia médica y psicológica. En relación a su nieta, relató que “no quiere volver a la casa, está con el hermano. Y ella cualquier cosita que escucha dice “ahí viene”.Según el relato de la madre de la víctima, no tienen noticias de parte de la justicia. “Nosotros nos vamos enterando de lo que dicen los diarios, los medios. Pero no han hablado con nosotros y eso es lo que queremos saber, que nos informen como va todo esto. Por ahora él va a estar tres meses con prisión preventiva. Y no sé si después vendrá el juicio y tendrá que volver a declarar Rocío”, dijo al diarioEn relación a la marcha, Leticia expresó que ve estas situaciones por televisión y siempre lamenta cada uno de los casos. “Ahora que yo lo esté viviendo en carne propia y que yo esté dando notas por mi hija es de terror. Pero bueno, que todo sea por ella y por otras muchas Rocíos más”.Al igual que su nieta, su hija no quiere volver a su casa: “Ya me dijo que le prepare una pieza para ella en mi casa”.La marcha estuvo precedida por Leticia, sus nietas, su hija y su nuera. La movilización estuvo acompañada de cánticos y carteles. La muchedumbre atravesó el centro de la ciudad por la calle 25 de Mayo hasta llegar frente a los tribunales. Personal de tránsito acompañó la movilización garantizando la seguridad vial.Una vez frente a tribunales, se exhibieron los diferentes carteles y se reclamó justicia por Rocío y Pamela, una mujer que denunció violencia de género pero cuyo agresor se encuentra libre.La sobrina de Rocío contó que no le sorprendió la cantidad de gente que marchó y expresó: “Mi tía es muy buena, mucha gente la quiere”. En la misma línea, la joven relató que ella vive al lado de la casa de su tía pero no escuchó nada esa noche, recién se enteró cuando su prima le pidió ayuda a la familia en la madrugada.La hija de Rocío manifestó que intenta estar bien por su mamá y relató que sale con miedo a la calle. “Estoy con ataques de pánico, no duermo por la noche y esto va a seguir así. Mi abogada me buscó un psicólogo. Mientras estoy con mi hermano porque me siento más segura con él. Espero justicia, que él no salga más, que no le pase a ninguna mujer lo que le pasó a mi mamá”.