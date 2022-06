Superluna de Fresa: “Va a estar más cerca de la tierra y más brillante”

Sociedad Este martes se podrá ver una Superluna de Fresa

Quienes miren al cielo en la madrugada del 14 de junio podrán apreciar la Superluna de Fresa, un fenómeno que impacta en el tamaño y el brillo del satélite natural, ya que se combina la fase en que está llena con su perigeo, el punto en que está más cercana a la Tierra.La Luna es el satélite natural de la Tierra, el único que posee. Se encuentra a una distancia de la Tierra de aproximadamente 384,400 kilómetros. Después del Sol, es el cuerpo más brillante visto desde la superficie terrestre, aunque su superficie es en realidad oscura.Mariano Peter, de la Asociación Entrerriana de Astronomía.“La luna tiene más de tres mil kilómetros. Representaría un cuarto del tamaño de la tierra y un sexto de la gravedad del planeta”, contó.Seguidamente, agregó que la luna tiene cráteres ya que no “posee atmosfera. Eso genera que no tenga la barrera natural que destruye ciertos objetos antes de que impacten sobre ella. Además, al no generar lluvias y vientos, no se erosiona y las roturas están intactas”.“Para poder apreciar bien la luna en su totalidad, es mejor observarla en cuarto creciente o menguante. Cuando hay luna llena, se ve mucho el brillo, que refleja la luz del sol y no se pueden ver sus cráteres, valle y demás características”, indicó.El Observatorio Astronómico de Oro Verde está abierto al público los días sábados. Las entradas se venden en forma on line exclusivamente donde se puede escoger el día y horario. La venta de entradas se habilita los días jueves y viernes. Elonce.com