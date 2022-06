“¿Qué mirás bobito?”, la frase que habría desencadenado ataque al hijo de Mazza

La madre de uno de los agresores de Tiziano Gravier, el hijo de la ex modelo Valeria Mazza que fue golpeado ferozmente a la salida de un boliche de Rosario, protestó por la forma en que la Justicia procedió en torno al caso y advirtió que "ni a los delincuentes los mandan 90 días preso", al aludir a la prisión preventiva que recibieron los dos acusados.



La mujer, llamada Elisabet, es madre de Jesuán Monzón, de 26 años, quien fue filmado junto a Franco Zampini cuando agreden a puñetazos a Gravier, lo que le provocó una fractura de mandíbula.



Elisabet sostuvo que su hijo le dijo que fue Gravier quien inició una discusión, aunque admitió que "los chicos actuaron mal".



Según relató, su hijo le aseveró que hubo una discusión previa y que fue Gravier quien comenzó la pelea: "Lo que me contó es que él salió a fumar y este chico, Tiziano, lo miraba. Hasta que en un momento le dijo a Jesuán: ´¿Qué mirás bobito?´".



"Entonces se acercó Franco y Jesuán le dijo: ´Este me bardeó´. Y seguro algo más les dijeron. Después pasó lo que se vio en la tele: se acercaron y le pegaron", continuó con su relato.



En este sentido la mamá de Jesuán repudió el accionar de su hijo, pero también cómo se lleva a cabo la causa: "Los chicos estuvieron mal, pero es condenable la acción de la Justicia también".



"Sería bueno un antes y un después en las agresiones y que la Justicia actué así en todos los casos, pero sé que eso no va a suceder. Mi hijo y Franco pagan por algo que estuvo mal, pero el trato de delincuentes que tienen no es lo que debe ser, ni a los delincuentes los mandan 90 días presos", manifestó la mujer en donde dio a entender que la Justicia tomó esta medida por ser un hecho mediático.



Desde el entorno de los acusados sostienen que ambos se encuentran "muy mal anímicamente": "Nunca tuvo ni siquiera una multa de tránsito, ni hablar de antecedentes penales. La ley debe ser dura para los que lo merecen. Esta doble vara es insoportable", finalizó Elisabet.



Actualmente ambos acusados cumplen 90 días de prisión preventiva por el ataque al hijo de la modelo y el empresario Alejandro Gravier.



Tiziano estuvo varios días internado y fue sometido a una cirugía ya que sufrió una fractura en la mandíbula por el golpe.



Las imágenes del hecho quedaron grabadas por las cámaras de seguridad del lugar y allí se observa el momento en el que los dos jóvenes de 26 y 27 años atacan al deportista sin mediar palabras.



Desde el jueves por la tarde Tiziano se encuentra en su casa acompañado por su familia luego de ser operado en el Hospital Austral.



Días atrás, Jorge Binello, padre de Franco, el otro detenido que tiene 27 años, dijo que se siente "destruido", se mostró consternado y pidió perdón por la agresión.



"Pido perdón en nombre de mi hijo y mi familia por el momento que están pasando", expresó el hombre. "No es así. Si te cruzás con él decís ´lo quiero como hijo, lo quiero como amigo, lo quiero como hermano´", añadió y agregó: "Se ve en las imágenes que él pega una trompada y se queda como esperando una respuesta, no sabe lo que hizo". (Fuente: NA)