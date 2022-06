El Papa no presidirá la misa y procesión del Corpus Christi

La misa con ocasión del Corpus Christi y su tradicional procesión fue cancelada ante la imposibilidad del papa Francisco de celebrarla por el persistente dolor de rodilla, que le impide andar y estar mucho tiempo de pie, informó este lunes 13 de junio la Oficina de Prensa de la Santa Sede.



"Debido a las limitaciones impuestas al Papa por la gonalgia y a las necesidades litúrgicas específicas de la celebración, no se celebrará la santa misa y la procesión con la bendición Eucarística de la fiesta del Corpus Christi", comunicó el Vaticano en una nota.



En las pasadas celebraciones, como la misa por la festividad de Pentescostés el pasado 5 de junio, el papa Francisco estuvo presente en primera fila sentado en una silla de ruedas y leyó la homilía preparada para la ocasión, mientras que la misa fue oficiada por el cardenal Giovanni Battista Re, decano del colegio cardenalicio.



En esta ocasión, se decidió por cancelar definitivamente esta misa que Francisco antes de la pandemia solía celebrar en alguna parroquia de la periferia romana.



Cabe recordar que este anuncio se hace apenas unos días después de que el Vaticano confirmara que el papa Francisco tuvo que posponer su viaje a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur previsto para principios de julio por consejo de los médicos, debido a sus dolores en la rodilla.



Los médicos aconsejaron al Papa no hacer esfuerzos para no comprometer los resultados de las terapias en la rodilla que comenzaron hace algunas semanas basados sobre todo, en infiltraciones y descanso.