Organizó una colecta para ayudar a joven con discapacidad y era una estafa

Una mujer armó una colecta con un fin solidario, según contó era para una chica ciega y con diabetes que sufrió un accidente en la Ruta 12 de Misiones y necesitaba un costoso tratamiento médico en Buenos Aires. Una familia devastada que no llega a fin de mes. Unas hijas viviendo en un convento para evitar gastos en la casa. Un cuadro terrible, pero que era todo un cuento, inventado por una mujer que engañó a un pueblo con una colecta que ahora investiga la justicia.



La estafa solidaria ocurrió en Puerto Rico, Misiones, una localidad de poco menos de 20 mil personas ubicada a kilómetros de la frontera con Paraguay. Hasta allí viajó Alicia, una mujer de unos 60 años que se dirigió a la radio local para hablar con la periodista Beatriz Luckmann. Quería contar su historia para que la ayudaran con una colecta solidaria, una tarea que realiza a menudo el programa que conduce.



La estafadora logró recaudar cerca de 30 mil pesos. En la entrevista la mujer dijo tener una hija llamada Milagros Brizuela, que sufrió un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 12 mientras iba a la escuela y que le costó una pierna. Que mientras estuvo internada en el hospital le detectaron una diabetes hereditaria que rápidamente le fue quitando la vista. Por eso vivían en un albergue hospitalario y debían viajar a atenderse al Hospital Argerich de Buenos Aires.



Como si fuera poco, lo que ya había inventado, Alicia explicó que por esa tragedia su marido la había abandonado y se encontraba sola, con otros tres hijos que habían quedado al cuidado de unas monjas en Fátima, ya que no tenían dinero. Por eso pedía colaboraciones para quien quiera darle una mano, ya sea económica o de mantas, ropa o abrigo.



La repercusión fue casi inmediata. En apenas un par de horas los vecinos de la zona se acercaron a la puerta de la radio para ayudar con algo.



“Nosotros en mí programa exigimos en estos casos de pedidos solidarios documentación que certifique la enfermedad. Ella trajo documentación falsificada. Y además fue muy convincente con su actuación en vivo por la radio”, comentó Luckmann en diálogo con el sitio Misiones Online.



A raíz del relato, varios mensajes quisieron alertar a la conductora diciendo que la historia no era real. Antes esto, Luckmann no se quedó esperando sino que comenzó a rastrear entre los datos que brindó la mujer y encontró que todo era mentira. No estaba en un alojamiento transitorio, no había internación y el certificado de discapacidad era trucho.





Sí había sido cierto el accidente de su hija, pero no había perdido la pierna. Otra vecina aportó no dudó en comentar: "A la nena la vi recién yendo al quiosco a comprar, perfectamente sana".



Es por eso que presentó una denuncia en la comisaría local. Con la asistencia de la municipalidad, pudieron dar con la casa de la estafadora, ubicada en en el barrio Guatambú de dicha localidad.



Allí realizaron un allanamiento en el que secuestraron $31.600 pesos, anteojos, una campera, tres impresiones, tres bolsas de locales comerciales y dos boletos de colectivo destino Montecarlo-Puerto Rico. Ahora quedó con una denuncia en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico. De igual manera, se comprobó que sí se encontraba en una situación de absoluta vulnerabilidad.