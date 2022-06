Magalí Aravena, ex pareja de Salvio, volvió a apuntar contra el futbolista

La ex mujer del delantero "Xeneize" lanzó, por medio de su cuenta oficial de Twitter, picantes mensajes hacía Salvio: "Una vez más, priorizando tu pu. . . ego. Una vez más ellos esperándote. . . y ahí estás queriendo obligar a dos nenes chiquitos a conocer a alguien que no quieren"."Sos mier. . . , sos basura, sos la peor persona que existe", arremetió posteriormente hacia el futbolista de 31 años, ya que se ausentó en el partido que disputó uno de los dos hijos que tuvo junto a quien fue su pareja durante una década.Luego, Aravena, que denunció a Salvio por violencia de género tras un incidente ocurrido el pasado 14 de abril en Puerto Madero, fue por más: "Me callé mil cosas que hiciste para cuidarlos a ellos pero basta. No es no".Además, la modelo de 33 años, realizó un retuit de un usuario que apuntó contra "Toto" por la acción de no acompañar a su hijo y agregó: "¡Gracias a dios, uno, uno que ve las cosas y con corazón!".No es la primera vez que Aravena se manifiesta en la red social del pajarito, ya que hace unos días comentó: "No hay responsabilidad afectiva. Egoísmo a tal punto de no importar qué consecuencias generas en el otro. Ni siquiera en un nene de 10 años. Asco a otro nivel".Por su parte, Salvio, totalmente ajeno al tema, se mostró en la red social de Instagram con una serie de fotografías junto a su actual pareja, Sol Scheckler, con quien suma varias publicaciones entre ellas en un partido de Boca, ya que el futbolista se encuentra lesionado.Ante este hecho y las constantes lesiones, el fututo del jugador parece estar lejos del equipo de La Ribera, ya que su contrato finaliza el próximo 30 de junio y no tiene un acuerdo para extenderlo.Mientras tanto, desde Estados Unidos y México recibió algunos sondeos y podría continuar su carrera en el exterior.