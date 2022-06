Robaron y faenaron ternero con rabia: “Está en riesgo la vida de seres humanos”

El municipio de Comandante Andresito, en el norte de Misiones, alertó a la población no consumir carne de "procedencia desconocida" ante el reciente robo de un ternero que estaba enfermo en el paraje La Selva, el cual fue faenado y vendido a distintas carnicerías de la zona.



El abigeato ocurrió el 4 de junio cuando un grupo de cuatreros robo un ternero que estaba medicado y tras faenarlo lo vendió en comercios locales, por lo que la comuna alertó no consumir carne de dudoso origen "y así prevenir posibles intoxicaciones alimentarias que pueden causar mucho daño a la comunidad".



El bobino muerto y faenado clandestinamente era de raza Bradford de unos 100 kilogramos y que se encontraba en tratamiento veterinario, denunció ante la policía su dueño, de 28 años.



En el marco de esta causa, efectivos de la Policía de Misiones lograron detener a dos hombres, de 26 y 32 años, y secuestraron un vehículo, así como también restos de carne vacuna faenada, que no eran aptas para el consumo humano.



Las investigaciones de los uniformados permitieron determinar que parte de la carne infectada estaría en una vivienda del barrio Quintas Altas, de esa localidad, por lo que con una orden del juzgado de Instrucción 3 de Puerto Iguazú se procedió al allanamiento del domicilio y secuestro de la carne.



Víctor Chamula, presidente de la Asociación Ganadera de Andresito (AGA), dijo al canal 2 de Andresito que “hoy está en riesgo la vida de seres humanos".



"El problema es que hoy hay alrededor de 100 kilos de carne que no se sabe en qué carnicería, mercado o freezer están. A causa de los cuatreros, nuestra población consume carne sin ningún tipo de control”, acotó.



La Asociación Ganadera de Andresito fue advertida por el caso de un ternero posiblemente infectado con rabia, se lo apartó del ganado y se lo aisló en un corral con tratamiento, pero el 4 de junio se produjo el abigeato en el paraje la Selva, donde cuatreros faenaron ese animal enfermo.



Sobre la rabia

El virus de la rabia se transmite al ser humano a través de saliva de animales infectados, tanto domésticos como silvestres. Al encontrarse concentrado, el contagio suele darse a través de mordeduras.



Generalmente, el virus entra a través de la piel y membranas mucosas por mordeduras o arañazos



El periodo de incubación de la enfermedad es variable y en humanos va desde menos de dos semanas hasta más de un año, con un promedio de 1 a 4 meses. Este tiempo está estrechamente ligado a localización, profundidad y gravedad de la mordedura, arañazo, etc., del animal infectado, proximidad de troncos nerviosos, distancia al cerebro y cantidad de partículas virales inoculadas



El virus rábico produce un cuadro clínico de encefalomielitis aguda. Los síntomas evolucionan a un cuadro de parálisis con alteraciones cardiorrespiratorias que pueden ocasionar que el paciente entre en estado coma y muera en un período de 5 a 7 días



La enfermedad puede adoptar dos formas

En la primera, la rabia furiosa, los enfermos presentan signos de hiperactividad, excitación, hidrofobia (miedo al agua) y, a veces, aerofobia (miedo a las corrientes de aire o al aire libre), y la muerte se produce a los pocos días por paro cardiorrespiratorio.

La otra forma, la rabia paralítica, representa aproximadamente un 30% de los casos humanos y tiene una evolución menos grave y, por lo general, más prolongada. Los músculos se van paralizando, empezando por los más cercanos a la mordedura o el arañazo. El paciente va entrando en coma lentamente. A menudo, la forma paralítica no se diagnostica correctamente, lo cual contribuye a la subnotificación de la enfermedad.