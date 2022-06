Twitter agregó una nueva forma de personalizar búsquedas con notificaciones

Twitter tiene una función que permite a los usuarios suscribirse a los resultados de las búsquedas que realiza en la red social, de modo que este reciba una notificación cada vez que se publique un nuevo tweet con una palabra clave de su elección.



Esta opción se ha desarrollado bajo el nombre ‘Search Subscribe’, aunque aún no se sabe si realmente llegará a todos los usuarios.



Esta característica en particular fue detectada recientemente por el desarrollador, Dylan Roussel, quien compartió algunas capturas de pantalla en Twitter. Por lo que se puede ver en la imagen que aparece en la sección de búsqueda de la aplicación y se identifica con el ícono de campana a la derecha del buscador.



Por lo tanto, ingresando lo que se quiere encontrar y haciendo clic en esta opción, los usuarios serían notificados de nuevas publicaciones que incluyan los términos seleccionados.



Sin embargo, cabe señalar que aún no está activo. Roussel lo encontró en la versión Alpha de Twitter y solo pudo activarlo a la fuerza, pero con resultados diferentes. Aunque ha indicado que puede configurar suscripciones para un determinado resultado de búsqueda nunca ha recibido una notificación correspondiente.



Y no es de extrañar que esto suceda, ya que aún no se sabe si el registro de búsqueda es una función puramente experimental o si tiene un futuro con el público.



Si hay algo que se ha visto en los últimos años es que Twitter tiene una tendencia a probar ciertas funciones con una pequeña cantidad de usuarios, o en ciertos sistemas operativos, antes de lanzarlas para tomar la decisión final de continuar o no.



Por lo tanto, es posible que los usuarios tengan que esperar mucho tiempo antes de ver esta nueva herramienta en acción.



¿Los usuarios realmente necesitan esta función o no?



La respuesta dependerá del uso de las redes sociales de cada usuario, la personalización de esta nueva opción y la especificidad de los términos de búsqueda en los que el usuario desea registrarse.



Después de todo, lo que Twitter ofrece aquí no es más que su propia versión de Alertas de Google. Con todas las cosas buenas y todas las cosas malas que esto tiene.



Por lo visto hasta ahora y ante la falta de información oficial al respecto, se puede imaginar que la plataforma quiere brindar una forma de dar seguimiento a los trending topics o que tienen potencial para serlo. Aunque tal vez a muchas personas les resulte útil buscar temas más relevantes sin twittear constantemente.



Por supuesto, la idea de recibir una notificación push por cada nuevo tweet que coincida con un resultado de búsqueda siempre ha sido un poco intimidante. Queda por ver si Twitter realmente tiene la intención de abordarlos individualmente o si combina múltiples resultados de búsqueda en un solo mensaje para evitar la sobrecarga.



Pero hay que volver a lo mencionado anteriormente, se trata de una función cuyo destino final no está garantizado; por lo que ni siquiera se puede verlo en acción, especialmente con los cambios que la empresa está realizando en su estrategia de desarrollo de productos.



Cómo desactivar una cuenta en Twitter



1. Desde el celular, presionar en el ícono de la foto de perfil.



2. Pulsar en Configuración y privacidad.



3. Tocar en Cuenta.



4. Pulsar en Desactivar cuenta.