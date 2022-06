Altos niveles de reservas y expectativas por el fin de semana extra largo

Entre Ríos

Salta

Jujuy

Santiago del Estero

Provincia de Buenos Aires

Córdoba

Santa Fe

Mendoza

Río Negro

Chubut

Neuquén

Autoridades turísticas de los principales destinos del país coincidieron en que este tipo de fines de semana extendidos, como el que se dará del viernes 17 de junio al lunes 20, "generan una reactivación económica muy buena", como suele ocurrir con la Semana Santa o el Carnaval.Operadores turísticos confiaron que aguardan con "muy buenas expectativas" el fin de semana extralargo por los feriados del viernes 17 de junio y el lunes 20 a raíz de los altos niveles de reservas hoteleras y consultas que recibieron y a los que esperan sumar "la demanda espontánea" del turismo de cercanía.En Entre Ríos, el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, dijo a Télam que la provincia se prepara "con muy buenas expectativas" en sus principales corredores de los ríos Uruguay, Paraná y el centro, donde "se tiene todo para disfrutar de unos días de descanso en familia, con amigos o en pareja, y con ofertas termales, de actividades deportivas, de pesca y en la naturaleza; buena gastronomía y turismo histórico y cultural".La Secretaría de Turismo de Entre Ríos recordó que a la hora de reservar un alojamiento "debe estar homologado" y se puede chequear en www.entrerios.tur.ar En Salta, el ministro de Turismo y Deportes, Mario Peña, expresó que la provincia tiene "grandes expectativas", dado que "será protagonista por lo que representa nuestro héroe nacional Martín Miguel de Güemes y su gesta", mientras que "los números provisorios marcan que tendremos un alto nivel de ocupación en las principales regiones turísticas".Si bien las actividades güemesianas tienen como eje a Salta Capital, dijo que habrá celebraciones "en distintos puntos de la provincia", en especial el jueves 16 frente al monumento donde los gauchos salteños recrearán la tradicional Guardia Bajo las Estrellas, con réplicas en varia localidades, y el 17 de junio se realizará el desfile tradicional.En Jujuy, el ministro de Turismo, Federico Posadas, indicó a Télam que sobre las más de 12.500 plazas disponibles hubo reservas por "un 70%" y resaltó que estaban "casi al 100% en lo que son hoteles de alta categoría y boutique", en cifras que se ubican "un 20% por encima del promedio en 2019".Además, dijo que se espera un movimiento interno extra dado que el jueves 16 es feriado provincial por el bicentenario de la muerte del general Manuel Eduardo Arias, héroe humahuaqueño durante la Guerra de la Independencia.En Santiago del Estero el presidente de la Cámara de Turismo, Miguel Figueroa, afirmó a Télam que tienen "muy buenas expectativas" ya que incluso sostuvo que para este fin de semana "estamos con capacidad al 100% por diferentes eventos, como la competencia nacional de natación, la expográfica, entre otros"."Estamos muy satisfechos con esta temporada que está viviendo Santiago", acotó y remarcó que en Las Termas "esperamos una ocupación del 95% al 100% en hoteles 4 y 5 estrellas y en un 85% en hoteles 3 estrellas para el 15, 16 y 17 de junio, porque más allá de los turistas tendremos el Foro Nacional de Turismo" allí.En la costa atlántica bonaerense también se espera el desarrollo del próximo feriado largo, dado que en Mar del Plata fuentes del sector hotelero aseguraron que hay "muy buenas expectativas" y que las reservas promedian el 50 por ciento con picos de 80% en algunos establecimientos.Los feriados nacionales por la muerte de los próceres Martín Miguel de Güemes y Manuel Belgrano, que se conmemoran el viernes y el lunes respectivamente, "permitirán potenciar el trabajo en temporada baja y será un anticipo de lo que viviremos en vacaciones de invierno", proyectó el secretario general de la UTHGRA marplatense, Pablo Santín.Desde Pinamar, el secretario de Turismo, Juan Ibarguren, destacó que "este tipo de fines de semana son de demanda espontánea y más con propietarios no residentes que deciden hacerse una escapada y son los que forman parte del 90% de las plazas con las que contamos"."Estas personas que poseen viviendas en nuestro distrito consumen mucho en gastronomía y comercios en general, generando una reactivación económica muy buena como lo es siempre en Semana Santa u otra fecha como los carnavales y fines de semana largos", añadió y remarcó que para esta ocasión "se realizarán las preliminares del festival del Tango con la presencia de Mirta Huertas, la orquesta Siamo Tango y la presentación de destacadas parejas" de baile.En Villa Gesell, el secretario de Turismo, Emiliano Felice, estimó que "nos estarán visitando unas 40 mil personas en el próximo fin de semana largo" y recordó que "en Villa Gesell Norte del 17 al 20 de junio se desarrollará la fiesta tradicional La Criolla, donde turistas y visitantes podrán degustar comidas, dulces artesanales y una feria de artesanos con música y danza".El subdirector de Turismo de Tornquist, ciudad cabecera de la comarca turística de Sierras de la Ventana, Gustavo Sandoval, señaló a Télam que "estamos en un 80 por ciento de ocupación" de reservas en sus más de 7.500 plazas."Seguimos teniendo consultas en todas las oficinas de informes", agregó y propuso visitar allí el Fortín Pavón, club hotel, bodega, queserías o hacer cabalgatas.El secretario de Turismo de Monte Hermoso, Franco Gentili, dijo que estaban "tranquilos en reservas" y estimó que "seguramente vendrá gente no residente que tiene su casa acá para aprovechar a ver su vivienda y abrirla"."Está pasando mucho los fines de semana normales con gente de la zona donde hay mucho movimiento turístico de cercanía", agregó al indicar que "estamos con expectativas pero más bajas de lo que es la temporada estival".El director de Turismo de Adolfo Alsina, Pablo Ledesma, dijo que para el caso de turismo termal en Carhué tenían "reservas del 70%, por lo que creemos que vamos a llegar al 90% como viene la tendencia"."Será un fin de semana con muchas actividades como visitas guiadas a las ruinas de Epecuén, observación de aves, cabalgatas, excursiones a Rivera y relax de las termas, entre otros", agregó.En Córdoba, con reservas del 55% y consultas por encima del 80%, el presidente de la Cámara de Turismo de la provincia, José González, dijo que esperan con "muy buenas expectativas" el próximo fin de semana extra largo."En base a las reservas ya confirmadas y las consultas en aumento creemos que vamos a tener un excelente movimiento turístico en Córdoba", dijo a Télam y apuntó que si bien "aún no se han recuperado los niveles de la prepandemia" del coronavirus, "los resultados son favorables".En el caso Santa Fe, el secretario de Turismo, Alejandro Grandinetti, informó que las consultas por reservas "vienen a buen término" y detalló que las cámaras y entidades del sector indicaron que hay "buenas perspectivas y que, si bien aún restan varios días, el público se mantiene activo realizando averiguaciones y consultas por alojamiento"."Este fin de semana XXL que culmina con el Día de la Bandera se presenta como una muy buena oportunidad para el turismo santafesino", añadió Grandinetti y reseñó que en los feriados extendidos hubo una ocupación por encima del 95%.Desde Mendoza, el director de Turismo de San Rafael, Javier Muñoz, dijo este jueves que tenían "un 50% de porcentaje de reservas para el fin de semana largo próximo" y remarcó que "las expectativas son buenas aunque este fin de semana largo sabemos que históricamente no es uno de los que más se llena, pero los números son buenos".En la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche, "las expectativas son muy buenas" dijo a Télam, el secretario de Turismo, Gastón Burlon."Estamos casi arrancando la temporada de invierno, con casi 80 % de ocupación y muy contentos porque está acompañando el tema de la nieve en los cerros en general, así que expectantes de que arranque", aseguró y precisó que "tenemos confirmados unos 30 a 35 vuelos promedios diarios para la temporada alta".En ese sentido, destacó que hay "siete vuelos directos de Brasil, arranca la conexión con Salta y con otros destinos como Mendoza, Córdoba, Rosario, Viedma, Buenos Aires, obviamente, los vuelos directos de Sao Paulo, los charters de los operadores de Brasil adicional a esto".En Chubut la expectativa para el próximo fin de semana largo es de una ocupación de al menos el 70% sobre sus 15.000 plazas hoteleras, dado que la subsecretaria de Turismo, María José Pögler, dijo a Télam que "datos concretos de reservas no tenemos pero si el reflejo de los últimos fines de semana largos donde la ocupación no bajó del 70% y creemos que ese será el piso".En Neuquén, el presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Villa La Angostura y Villa Traful, Martín Suero, dijo a Télam que "las reservas mantienen los mismos porcentajes de años anteriores pero las consultas van en aumento por la alta cantidad de nieve en la montaña en esta oportunidad".El presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes, Agustín Roca, señaló que cuentan con un 45% de reservas y esperan llegar al 55% de ocupación el fin de semana largo "pero dependerá del clima y actividades que se habiliten para esa fecha".