Dos afortunados ganaron 59 y 34 millones de pesos en sendos sorteos del Loto

El sorteo del sábado 11 del Loto Plus dejó dos nuevos millonarios en la Argentina, porque acertaron los seis números y desde hoy su vida económica cambiará para siempre.Hubo un ganador acertando los 6 números en el sorteo Tradicional, sin los Jackopots, y otro en el sorteo del Desquite del Loto Plus, que acertó los seis números y uno del Jackpot.El ganador del sorteo Tradicional del Loto Plus acertó estos seis números: 04 06 19 25 38 41. Gracias a eso ganó 34.455.534 pesos.El ganador de la apuesta es de la provincia de Mendoza.El ganador del sorteo Desquite del Loto Plus acertó los seis números más uno de los Jackpots, por lo cual, se lleva más dinero: un total de 59.068.734 de pesos.El ganador es de la provincia de Buenos Aires.Además, el Loto Plus entregó ganadores en el Sale o Sale, con 5 apostadores que se llevan (cada uno) $1.302.031. Los números que salieron en el Sale o Sale fueron el 01 07 30 32 37 40, publicó