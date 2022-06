Retienen un avión en Ezeiza y los pasaportes a tripulantes venezolanos e iraníes

; esto derivó en unque ya se trasladó a la, dado que el abogado Rafael Resnick Brenner presentó unante el juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena,En el avión viajaban. Mientras se investigan sus antecedentes, el Gobierno decidió retenerles los pasaportes y quedaron alojados en un hotel de la zona de Ezeiza. “. En este momento pueden salir del país únicamente en un avión de línea, pero no pueden subirse al avión de Emtrasur”, explicó una fuente oficial.La decisión se basó en el artículo 35 de la Ley de Migraciones que habla de una “sospecha fundada que la real intención que motiva el ingreso difiere de la manifestada al momento de obtener la visa o presentarse ante el control migratorio”.Los cinco iraníes que viajaba en el avión, según publicó, son Mohammad KHOSRAVIARAGH; Gholamreza GHASEMI; Mahdi MOUSELI; Saeid VALI ZADEH; y, Abdolbaset MOHAMMADI.Algunos de ellos, según la información de inteligencia enviada a la Argentina,El avión,aterrizó el lunes en el aeropuerto de Córdobaque había en Buenos Aires, pero luego llegó a Ezeiza, donde lo estaban esperando. Rápidamente intervino la PSA, la Aduana, Migraciones y la PFA en un operativo conjunto. “Transportaba autopartes para una empresa automotriz, se revisó la carga varias veces, pero no se encontró nada extraño y fue liberada“, dijo una alta fuente de la PSA.El miércoles a la tarde, la aeronave intentó viajar a Uruguay para cargar combustible y de esa maneraDesde entonces,El abogado Resnick Brenner sostiene que. “No se permitió el ingreso a los tripulantes ni pasajeros, sin que hubiese ningún tipo de orden en sus contra, el caso es 100% asimilable al caso “Solari Yrigoyen Hipólito”, al que se le impidió el acceso al país, bajo los mismos pretextos, con la única diferencia, que aquel caso se dio en medio de un estado de sitio, situación en la que entiendo no nos encontramos″, dijo el abogado ante una consulta deAl mismo tiempo, el abogado y ex funcionario de la AFIP le pidió al juez Villena que disponga la restitucio?n del avión y el aprovisionamiento de combustible para que pueda regresar a Venezuela. “No pesa ninguna restricción ni interdicción alguna sobre la aeronave, es más, fue varias veces inspeccionada por la Aduana y PSA sin que arrojase ningún tipo de novedad”, apuntó Resnick Brenner.Antes de resolver el habeas corpus, el juez pedirá información a Migraciones, PSA, ANAC, y a otros organismos para conocer los antecedentes de los tripulantes.El escándalo se filtró ayer a partir de unfirmado por el diputado Gerardo Milman y otros legisladores de Juntos por el Cambio. En esa presentación le pidieron al Gobierno detalles sobre el avión venezolano con matrícula YV3531. “Dado el comportamiento enigma?tico del vuelo, la propiedad cuanto menos confusa de la aeronave y la composicio?n de la tripulacio?n, es que solicito a mis pares que me acompan?en en el presente proyecto”, dice el proyecto en sus fundamentos.Las repercusiones del conflicto diplomático llegaron rápidamente hasta Los Angeles, donde el presidente Alberto Fernández cerró anoche su participación en la Cumbre de las Américas. A nadie se le escapó el dato de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está de visita en Irán, un estado fundamentalista acusado de participar en los ataques terroristas a la Embajada de Israel y a la AMIA. “Alberto Fernández ha hecho un discurso firme, claro, valiente y puso todo en su lugar”, dijo Maduro en las últimas horas sobre el discurso del presidente argentino en Los Angeles.Hasta anoche, todos los integrantes de la tripulación del avión venezolano esperaban una definición del conflicto diplomático en un hotel de la localidad de Ezeiza.Una de la hipótesis, por estas horas, es que el viaje a Buenos Aires es parte de una maniobra más profunda. “Serían pruebas de reconocimiento de rutas”, deslizó uno de los investigadores.Las sospechas están fundadas: la aeronave pertenecía hasta hace muy poco a la empresa iraní Mahan Air, sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los EE.UU. Por ese motivo, varias agencias internacionales vienen siguiendo hace meses el recorrido del avión. “Hace quince días estuvo en Paraguay y supuestamente llevó una carga de cigarrillos a Aruba”, apuntó un funcionario que monitoreó el operativo.