Festejó 100 años y reveló que no hay secreto para la longevidad: “Trabajé mucho”

Bárbara Butvilofsky llegó este miércoles a su centenario de vida. Hija de José Butvilofsky y Ana María Schaab, vive actualmente en una residencia para mayores, donde esta semana le festejaron el cumpleaños Nº 100.“Mi papá era constructor, hacía trabajos en todos lados, por lo que fuimos viviendo en varios lugares. En Crespo, además, teníamos un almacén. He hecho de todo, trabajé limpiando casas, de cocinera. A la escuela, fui solamente hasta 5º o 6º, porque en ese tiempo, había que ayudar en la casa en la crianza de mis 11 hermanos”, contó Bárbara aY continuó: “Viví 12 años en Estados Unidos, donde era empleada de un colegio, al que iban chicos de todo el mundo. Me tocaba el turno de noche, así que les cocinaba y daba de comer a unos 150 alumnos. Y luego, había que lavar los platos para dejar todo en condiciones para el día siguiente. Después regresé a Crespo y seguí trabajando”.Bárbara, quien reveló que no le gusta su nombre, contó que se casó por Iglesia. “Fue todo muy lindo, con fiesta y todo. Me acuerdo hasta cómo era mi vestido… Tuve un hijo, pero no tengo nietos”, reveló.

Actualmente, Barbarita está en una residencia de adultos mayores. “Me llevo muy bien… Todos me quieren mucho, no sé por qué. Linda no soy... No sé qué es lo que tengo que todos me quieren, a todos les gusta tratar conmigo”, confesó entre risas.La mujer contó que, pese a su edad, no tiene problemas con la comida. “Café con leche, pan y un poco de miel o manteca. Con eso, ya está… Para el almuerzo o la cena, lo mismo, nada rechazo. Me gusta comer más carne que otra cosa, pero la verdura también. Y muchas frutas”, detalló con gran lucidez.La cumpleañera sostuvo que solo toma un medicamento para el colesterol. “Para dormir, no, porque me acuesto y me duermo enseguida y toda la noche”, acotó.Consultada a Barbarita cuál es el secreto para poder estar tan bien y lúcida, ella aseguró: “No hay secretos… Trabajé mucho, hice de todo. Sí, soy tranquila, una persona muy paciente”.