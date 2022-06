Sesión de fotos de los trillizos Ibis, Matías y Lucas: “Crecen súper bien”

Ibis Martina, que pesó al momento de nacer 2.370 kg; Matías, que fue dado a luz con 2.240 kg; y Luca, que llegó a este mundo con un peso de 1.480 kg.

Video: Matías, uno de los "trillis": sueña con que "toma la teta"

Los “trillis” tuvieron sesión de fotos



A dos meses de su nacimiento,conocióLos trillizos sonSu mamá, Andrea detalló cómo transitan los “trillis” sus “primeros fríos”.Este viernes “No queremos que tengan contacto con la gente, hay muchos engripados. Tratamos de cuidarlos”, dijo.Ya recibieron la vacuna de los dos meses. “Los dos varoncitos tuvieron fiebre por la vacuna, Martina no”, detalló la mamá que también en estos días ha estado un poco resfriada.Aportó también que a. Los otros dos sí comen cada tres horas: Lucas y Martina han tenido dolorcitos de panza y les cuesta dormir”.Cada uno de los pequeños, en la sesión de fotos “mostró su características muy particulares. Mati es un glotón..., come y duerme. Marti es la más despierta de los 3, mira todo con sus hermosos y enormes ojitos. y Luqui..., súper tranqui y a pesar de ser más peque que sus hermanitos come a la par”, había detallado la fotógrafa al momento de la sesión de fotos.En la sesión de fotos la acompañó Jésica, manifestó la mamá de Martina, Lucas y Matías.“Cuando estaba embarazada me contacté con Jimena para hacer una sesión de fotos de la panza, luego quedé internada y nunca más hice esa sesión de fotos. Jimena se quedó enloquecida con los trillis, ya había hecho fotos de cuatrillizos, de mellizos, de gemelos. Logré que me dejaran documentar el parto y ella lo hizo, con todos los recaudos necesarios. A partir de esto, comenzó a sacarle fotos, ya sí será progresivamente.Jimena será madrina de bautismo de Lucas; nos apegamos mucho a ella, es muy empática, con Luca tuvieron una conexión muy fuerte, especial, por eso será su madrina”, confió la mamá a