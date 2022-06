El Quini 6 con mega pozo de unos $1.000 millones: hasta cuándo se puede jugar

Los principales pozos del Quini 6 quedaron vacantes este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce este domingo 12 de junio será el nuevo sorteo récord del Quini 6, que tendrá un pozo estimado de 980 millones de pesos. Hay tiempo de jugar hasta el cierre de las agencias el día sábado.





Crece la expectativa para el sorteo mencionado ya que, de no haber ganadores con seis aciertos, se estimaría un super pozo histórico que superaría ampliamente cualquier antecedente en el país.

Los beneficios que el juego poceado sumó recientemente con el aumento en sus pozos asegurados, han permitido llegar a este pozos soñado por todos los argentinos.

El próximo sorteo te ofrece los siguientes pozo estimados individuales

Tradicional Primer Sorteo $140.000.000

La Segunda del Quini $410.000.000

La Revancha $390.000.000

El Quini Siempre Sale $28.000.000

Sorteo Extra $12.000.000







Se recordará que este miércoles en el Tradicional salieron el 03-41-02-45-24-00. El pozo quedó vacante y, por lo tanto, el próximo sorteo será de $107.568.650.



En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 42-31-38-01-32-26. No hubo ganadores en este sorteo y pasan para el siguiente $370.559.289.



Por su parte, en la Revancha aparecieron el 07-04-31-21-45-24. Como no hubo apostadores ganadores, el pozo acumula $358.702.805 para el próximo domingo.