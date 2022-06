Evacuaron y suspendieron vuelos en aeropuerto de Mendoza por amenaza de bomba

Una mujer que manifestó, mientras realizaba el check in, que tenía una bomba en su valija, causó la evacuación y la suspensión de vuelos durante 45 minutos en el aeropuerto El Plumerillo de la ciudad de Mendoza, en momentos en que se esperaba la llegada del gobernador Rodolfo Suárez, informaron voceros de a aeroestación.



La mujer "pudo proferir la amenaza como en tono de una broma de mal gusto" dijeron los voceros, pero eso fue suficiente para que se aplicaran todos los protocolos de seguridad.



En consecuencia, se suspendieron los vuelos durante 45 minutos, y se evacuó a toda la gente que estaba en el aeropuerto hacia los viñedos que se encuentran en la zona de ingreso del mismo.



El movimiento en El Plumerillo era más intenso hoy por ser el inicio del fin de semana y a que el gobernador Rodolfo Suarez estaba por llegar a la aeroestación debido a que tenía que embarcar hacia Canadá vía Buenos Aires.



Uno de los ministros de su gabinete, Enrique Vaquié, titular de la cartera económica, se encontraba en el lugar esperando al mandatario provincial, ya que iban a viajar juntos, pero al enterarse de la evacuación Suarez demoró su llegada al aeropuerto.



"La Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA) ingresó pidiendo que desalojáramos. Cuando salimos, explicaron que era por amenaza de bomba", explicó Vaquié.



Suarez y Vaquié viajaban a Canadá para participar en la Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), la feria internacional de la industria minera más grande del mundo, y apuntan a buscar inversiones para Potasio Río Colorado.



Tras comprobar que se trataba de una falsa alarma, El Plumerillo volvió a estar operable luego de más de 45 minutos, pero debido a los protocolos de seguridad que se aplicaron, hubo demoras tanto para los arribos y las partidas de los vuelos programados.