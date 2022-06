Pasaron a “terapia intermedia” a la mujer apuñalada por su ex en Gualeguaychú

Sobre el hecho

Continúa internada la mujer de 40 años que fue atacada por su ex pareja en Gualeguychú. El sujeto de 42 años, la agredió cuando la mujer descansaba y con un cuchillo, le provocó quince heridas, entre ellas, dos puñaladas en el tórax, las cuales, hicieron peligrar la vida de la víctima., que la mujer “se encuentra en terapia intermedia. Ya no corre el riesgo de vida, puede hablar y eso permitió que, en el día de ayer (jueves), haya podido dar declaración. Afortunadamente, ha tenido una evolución favorable”.Tras ser imputado de “homicidio en grado de tentativa triplemente calificado”, este viernes, le dictaron prisión preventiva en la Unidad Penal N°2 de Gualeguaychú, por el plazo de 90 días a Sebastián Sire, ex pareja de la víctima.Según comentó el fiscal, el acusado “se abstuvo de declarar”. “En este caso, tenemos una testigo presencial, la cual la tenemos que resguardar porque tiene 15 años. La menor, debe declarar bajo la modalidad de Cámara Gessel y debe estar lista psicológicamente”.“Hay varias evidencias que lo ubican al acuso en el lugar de crimen. Estamos esperando nuevas pericias y contamos con varios elementos para avanzar en la investigación”, dijo.Un tremendo intento de asesinato ocurrió en la madrugada de miércoles en la ciudad de Gualeguaychú. Según dio cuenta Elonce, una mujer de 40 años, que dormía en su domicilio, fue atacada por su ex pareja, que había irrumpido en la casa por una ventana.Tras el ataque, la hija de la víctima, una adolescente de 15 años, auxilió a su madre y pidió ayuda. La mujer fue internada en la Unidad de Terapia Intermedia del hospital Centenario y se encuentra en proceso de recuperación. En tanto, el sujeto huyó tras la brutal agresión y con el avance de la investigación, lograron detenerlo.