Willy Caballero en Santa Elena: Visitó su escuela y practicó en el polideportivo

El ex arquero de la Selección Argentina, Wilfredo “Willy Caballero”, visitó su ciudad natal, Santa Elena, donde participó de diversas actividades.Junto a su hermana Gabriela compartió una tarde de práctica en el Polideportivo Municipal "El Aguará".El arquero surgió en Club Santa Marta, continuó en las inferiores de Club Atlético Boca Juniors y ha tenido una larga e importante trayectoria en el mundo del deporte: Elche C.F., Arsenal de Sarandí, Málaga C.F., Manchester City F.C., Chelsea F.C. y Southampton F. C. de la Premier League de Inglaterra son parte de su recorrido.Fue convocado por la Selección Argentina en al menos 23 oportunidades.“Agradecemos su visita, cordialidad y cercanía característica”, comentaron desde el Municipio.Asimismo, en su visita a Santa Elena visitó la escuela Maipú 76, de la cual es ex alumno. “Nos sorprendió”, resaltaron desde la institución.