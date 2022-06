Denuncian que fumigaron escuela rural del departamento Uruguay en hora de clases

Representantes de Agmer Uruguay denunciaron que un productor fumigó un campo cercano a una escuela rural del Departamento Uruguay mientras se dictaban clases. El hecho ocurrió este jueves, en una escuela ubicada, en el corazón de Colonia Almada, a pocos kilómetros de la localidad de Rocamora, en el Departamento Uruguay.Se trata de la Escuela Nº 49 “Belisario Roldán”. La docente dictaba clases y pudo observar maniobras de pulverización terrestre. Al haber mucho viento en la zona, la escuela fue afectada.Por esto, Mariela Leiva, representante del Paren de Fumigar las Escuelas, mantuvo comunicación con LT11 y comentó los detalles del caso.“Hoy se estará efectuando una denuncia en Fiscalía”, aseguró la docente, y explicó que “la denuncia será enmarcada bajo la violación del Decreto 2239 y la Ley de Plaguicidas 6599”, que ambas prohíben realizar este tipo de actividad cercana a las instituciones educativas.Desde la Seccional de Basavilbaso de AGMER, tomaron conocimiento del hecho, en el mismo momento en el que sucedía la fumigación. “La compañera me manda un WhatsApp, porque no tenía señal en la zona rural, contando que tuvo que aplicar el protocolo, que consiste en encerrarse en el aula con los alumnos, cerrando puertas y ventanas; nosotros desde la seccional llamamos a la policía que se hizo presente de inmediato”, contó Mariela Leiva.Mientras eran fumigados, “la docente filmó la situación y puede observarse la máquina aplicadora y por cómo flameaba la Bandera, se ve la dirección del viento y cómo esto los afectó”, repasó Leiva.Luego de estar una hora encerrados, los padres de los estudiantes pudieron ir a retirarlos. “Fuimos hasta la escuela junto con la policía y labramos las actas correspondientes”, dijo Leiva y agregó que “la maestra se hizo atender en el Hospital de Basavilbaso porque tenía mucho dolor de cabeza y descompostura, que son los síntomas que siempre aparecen”, dijo.En tanto, sostuvo que, en ese momento, “los chicos estaban bien, pero horas más tarde, una mamá refirió que un chico estaba descompuesto, y nosotros sugerimos que los lleven al Hospital para que quede asentado y registrados los síntomas”, comentó Leiva.Finalmente, Leiva aseguró que “hoy están suspendidas las actividades, se informó mediante una nota al Supervisor de la zona y en ese sentido, se va a también a desinfectar, porque no nos olvidemos que los niños toman el agua que estuvo expuesta en a la fumigación”.