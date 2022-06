Los cadáveres no reclamados podrán ser usados para enseñanza e investigación

Política Diputados sancionó proyecto que regula uso de cadáveres para estudio

Diputados aprobó el proyecto de ley que crea un. La iniciativa, que es autoría del diputado Jorge Cáceres (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), refiere a la disposición y entrega de cadáveres, con o sin autopsia previa no reclamados por familiares, a instituciones reconocidas oficialmente cuyo objeto sea la enseñanza e investigación en medicina.que el proyecto de ley surgió, de poder impartir conocimientos a los estudiantes que se forman en diferentes especialidades, la posibilidad de trabajar con material cadavérico. “En caso que exista el fallecimiento de una persona en servicios asistenciales públicos, o casos de muerte natural en la vía pública, o que haya existido autopsia o no de por medio, o que haya intervenido la Justicia y esta establezca que el cadáver pueda ser introducido en lo que significa la implementación de esta ley”, explicó Cáceres.Y agregó:; o a quien no se le conozca familiar, el ministerio de Salud, a través de los mecanismos que ponga a disposición, deberá realizar publicaciones en el Boletín Oficial y en medios de acceso masivo, con el objeto de que el familiar, amigo o interesado en la persona, pueda reclamar el cuerpo y darle la finalidad que corresponde, o que pueda ser ingresado a este sistema para que pueda ser de utilidad para el estudio y la formación de los profesionales que estarán a cargo de nuestra salud”.En cuanto a la, el diputado explicó que luego de las 24 horas, el cadáver debe ser introducido en una cámara frigorífica para que pueda conservase.y, posteriormente, si esto no se sucede, se pondrá a disposición para que el material cadavérico pueda ser utilizado para estos fines”, señaló Cáceres.El órgano de aplicación del régimen de disposición de cadáveres no reclamados será el ministerio de Salud y las autoridades que puedan intervenir en relación a lo judicial. “Se prevé una través del que se cuente con el acta de defunción, antecedentes de esta persona, no solo sus datos personales, sino también los antecedentes de enfermedades que haya atravesado en caso que haya estado internado porque es importante conocer la posibilidad de si falleció o no por una patología infecto-contagiosa de manera que su utilización pueda significar un riesgo”, aclaró el legislador. Y aclaró: “Cada institución tendrá unpara que se sepa y se pueda controlar la utilización del material cadavérico, de manera que los profesionales en formación y los que se están especializando puedan tener el acceso a estos conocimientos”.