Alud en Bariloche: Geólogo asegura que podría haberse evitado

La palabra de un geólogo

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, Marcos Barberis, confirmó hoy que el 25 de octubre de 2021 el área de Obras Particulares había ordenado a la empresa All Flag, propietaria del complejo donde el lunes sucedió un derrumbe en el que murieron tres turistas uruguayos, "paralizar la obra".La fiscalía está dando los primeros pasos para dilucidar las razones que produjeron el deslave de cientos de toneladas de barro, piedras y residuos forestales, y las primeras informaciones llaman la atención de la pesquisa sobre esta obra en construcción, de grandes dimensiones.La construcción se ubica entre los dos hoteles que conforman el complejo, uno ubicado en la parte superior del predio identificado como "Huinid Pioneros" y el otro, que sufrió la avalancha y donde fallecieron las tres victimas de la tragedia, en la parte inferior, denominado "Huinid Bustillo".Por el momento, no está claro si con la obra se intentaban construir más departamentos para alquiler o un centro de congresos y convenciones.Más allá del objetivo, en el lugar fue implantada una terraza artificial, ganada a la pendiente natural del terreno y sostenida con gaviones, que cedió a causa de las lluvias.Barberis, mano derecha de intendente Gustavo Gennuso, informó que la orden de paralizar la obra se fundamentó en una alteración en la cantidad de metros construidos con respecto a los proyectados y autorizados, que en 2013 eran un total de 950 metros cuadrados con la finalidad de instalar un salón de usos múltiples.Barberis manifestó que en la inspección llevada adelante por la autoridad municipal en octubre pasado quedó en evidencia una ampliación de los metros cuadrados construidos que no estaba informada ni autorizada.El jefe de Gabinete también manifestó que los gaviones, que cedieron en el momento del hecho, "no estaban incluidos ni declarados en el proyecto original".Con posterioridad a ello, se registraron nuevas inspecciones en enero y febrero sin que se constatara la realización de nuevos trabajos, y a partir de allí no hay constancia de otros controles.El lunes 6 de junio el alud ingresó a parte de las instalaciones del hotel Villa Huinid, y tres turistas uruguayos murieron en el hecho.Los fallecidos fueron identificados como Víctor González Giovanelli, su hermana Alba González Giovanelli y el esposo de la mujer, Orlando Casella, quienes se encontraban en habitaciones contiguas.Dos de los cuerpos fueron hallados ayer a las 3 de la mañana, informó el Ministerio Público Fiscal de Río Negro."Hablar con el diario del lunes es fácil, pero de todas maneras hay fenómenos repetidos que pueden estar vinculados con esto o no pero en general son fenómenos repetidos que nos llaman la atención", expresó el doctor en Geología e investigador del CONICET, Jorge Vallés.Respecto a lo ocurrido en el hotel Villa Huinid, consideró que ha sido un caso puntual pero "realmente muy trágico" y estimó que pudo haber varios factores desencadenantes, como ser el factor climático, una lluvia de tan corta duración y tal intensidad en un terreno de poca consolidación puede causar estas cosas, pero "una lluvia torrencial de este tipo no es un fenómeno impredecible para la región, así como un deslizamiento de tierra, un flujo de lodo como ocurrió en este caso, tampoco son fenómenos impredecibles, estos casos no hay que considerarlos como un accidente, son casos que podrían haber sido evitados, desde el punto de vista del conocimiento geológico de la región y los factores desencadenantes de la región".De todos modos aclaró la Geología no es exacta por lo que estos hechos pueden ocurrir de todos modos pero disminuir las consecuencias: "la montaña en sí no es un factor de riesgo tan grande, en regiones montañosas se han construido ciudades completas en distintos lugares del mundo y la Argentina sin que ocurran riesgos, acá hay una serie de factores desencadenantes y no toda la zona montañosa ni en particular todas las laderas circundantes a Bariloche son de alto riesgo".Vallés consideró que es fundamental tener una planificación territorial, mapas para la prevención de riesgos geológicos, a escalas de mucho detalle, "es algo básico para esta zona donde pueden ocurrir estos hechos", aclaró y explicó que un mapa de riesgo geológico puede realizarse con distinto objetivo, como riesgo volcánico, sísmico, de tsunami, deslizamientos en taludes.Ante la consulta sobre si se cuenta con estos elementos en la ciudad dijo que sabe que hay herramientas pero "no sabría decir si tienen la escala de detalle que deberían tener, hay muchos factores para elaborar una zonificación, como tipo de suelo, clima, hidrología superficial, vegetación que en muchos casos es un factor favorable para retener el suelo y en otros casos no tanto, y la sobrecarga de construcciones".Remarcó que esto es un gran desafío que tiene que tener implicancias a nivel de Defensa Civil y planificación urbana municipal e incluso nacional. Hay una ley, la 27.287del año 2016, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, con aplicación en todo el país. Interviene en todo el país el Servicio Geológico Nacional (SEGEMAR) que tiene departamentos específicos de riesgos geológicos en todos sus aspectos, uno de ellos el de deslizamiento de terrenos que causan importantes daños. "Si se logra un nivel de detalle de mapas de prevención de riesgo los daños pueden ser minimizados", insistió.El geólogo manifestó que no cualquier ingeniero civil puede planificar un edificio dado que no está en condiciones de determinar el riesgo de peligrosidad geológica, por eso "la cosa tiene que ir un poco más atrás, ahora el daño ha ocurrido", sostuvo y expresó el deseo de que se pueda avanzar con la planificación regional.