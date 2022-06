Familiares de desaparecidos piden que Demonte siga en prisión

Cosme Marino Ignacio Demonte, solicitó que se le otorgue el beneficio de prisión domiciliaria. Se Cabe recordar que Demonte fue condenado a prisión perpetua el 23 de diciembre de 2015 en el marco de la causa Área Paraná, en la que se investigaron delitos de lesa humanidad como desapariciones de militantes políticos y torturas cometidas en la provincia contra 52 víctimas.Al respecto, una de las referentes de los familiares de personas desaparecidas, Clarisa Sobko, informó a Elonce que “esta mañana se realizó una audiencia corta donde expusimos los argumentos para que este genocida no cumpla prisión domiciliaria. “Se trata de personas que cometieron casos de genocidio, delitos de lesa humanidad y torturaron a muchas personas”.“(Demonte) no cometió delitos comunes, sino que formó parte de una maquinaria del terror y tenemos miedo que atenten contra nuestra familia y escape; nunca intentó modificar su postura, siempre quiso zafar de la justicia, entendemos que no debe estar en prisión domiciliaria”“Clarita fue una de las mujeres que lucho de manera incansable, era muy solidaria, con calor humano”, expresó al resaltar que “es lamentable que no esté más y cierra una parte de la historia, porque se fue un testimonio vivo de la época; ahora quedó toda una tarea inconclusa por encontrar los restos de Claudio”.