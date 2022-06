La ciudad santafesina donde el intendente se levanta a las 3 para patrullar

Pujato es una localidad de Santa Fe con aproximadamente cuatro mil habitantes y de solo unas hectáreas que cuenta con una gran cantidad de cámaras ubicadas en lugares estratégicos y que no para de ser comparado con el reality "Gran Hermano" por el alto nivel de vigilancia. El presidente comunal Daniel Quacquarini reveló cómo es su impresionante sistema de seguridad, del cual él mismo, se encarga de garantizar a toda costa."Desde que asumimos empezamos a trabajar en un diseño de seguridad, de cámaras", arrancó diciendo el presidente comunal, quien además contó que esto fue acompañado por recursos humanos."Desde la comuna de Pujato implementamos el convenio de colaboración de recursos humanos que el Ministerio de Seguridad tiene para lo que es equipamiento", señaló. Junto con el comisario arman trabajos estratégicos semanales y hasta él mismo se pone a disposición para recorrer el pueblo. Aclaró que esta decisión no la tomó por la falta de policías, sino que es una manera de trabajar en pos de la seguridad y la prevención de los vecinos.La comunidad fue descripta como "tranquila" por Daniel Quacquarini, a pesar de que han vivido algunos hechos de inseguridad, como el robo de una camioneta hace tres o cuatro años y de un cuatriciclo, que terminó con la recuperación de los mismos.Viniendo más a los sucesos recientes, Quacquarini reveló que en 2021 le robaron una bicicleta cada 15 días, cuatro en total. Tras los insólitos delitos, el presidente comunal realizó un trabajo de investigación por medio de las cámaras de seguridad, entregó dicha información a la fiscalía y se procedió a la detención del delincuente. Los vehículos no se pudieron recuperar pero los afectados recibieron una compensación económica por el valor de los mismos.Otro punto que llama la atención por el alto nivel de seguridad es que decidieron controlar las patentes de los autos por medio de las cámaras. Además, colaboran con la fiscalía de la localidad de Casilda, la cual en varias oportunidades les pide imágenes que se captaron en los equipos de vigilancia y que son claves para aclarar hechos de inseguridad. Esto se debe a que varias de las cámaras se encuentran en la Ruta 33 y muchas veces permiten detectar las patentes de vehículos que se usaron en algún acto delictivo en zonas aledañas."No es un trabajo de monitoreo, yo no tengo una cámara por vivienda para poder saber lo que pasa en cada una de las viviendas por si pasa algún hecho de inseguridad. Las cámaras están ubicadas en lugares estratégicos de la localidad", indicó el presidente comunal aEste innovador servicio de monitoreo fue instalado en la gestión de Quacquarini, ya que antes solo había seis cámaras "obsoletas". A su vez, el pueblo está a la espera de un nuevo aporte del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe que permitirá incorporar y ampliar el sistema inteligente. Gracias a esta tecnología, ante la presencia de algún vehículo con pedido de captura automáticamente se avisa al mismo sistema o algún celular.Quacquarini se compromete al máximo con la seguridad, al punto de que sale a recorrer diferentes sectores del campo con camionetas y hasta reveló que a veces sale a las 22 y vuelve a las 3 o 5 de la mañana e incluso se anima a salir a las 3 y media de la madrugada. El presidente comunal trata de ir cambiando de horarios para tratar de distraer a los delincuentes.