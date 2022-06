Gravier: “Tiziano me dijo que no entiende por qué lo atacaron”

Sociedad Valeria Mazza publicó una foto con su hijo junto a un mensaje de agradecimiento

El empresario Alejandro Gravier, padre de Tiziano, quien fue agredido por dos jóvenes en la ciudad de Rosario, aseguró que lo ocurrido "claramente fue un ataque" hacia su hijo, pero dijo que "nadie sabe quién lo motivó", a la vez que le apuntó al abogado defensor de los agresores."Estamos claramente ante un ataque, pero que nadie sabe quién lo motivó. Los únicos que saben el motivo del ataque son los agresores", expresó Gravier en diálogo con Cristina Pérez al programa Cristina Sin Vueltas que se emite por Radio Rivadavia.El letrado Jorge Bedouret, intentó minimizar el tema al señalar que "fue una piña que tuvo un efecto inesperado", tras lo cual dijo: "Pasó este desencuentro. Ellos (los agresores) aceptan que hubo una suerte de discusión, de pelea. Por supuesto que ellos están arrepentidos, hubo una provocación, manoseo no sé qué todavía no lo tengo".Gravier expresó además: "Desde el primer momento dije que confío en la investigación. Confiemos en la Justicia, que seguramente va a actuar bien"."Tiziano me dijo que no entiende por qué lo atacaron si no hizo nada", aseveró su padre y esposo de la modelo Valeria Mazza, a la vez que dijo que lo que le pasó a su hijo es "bastante traumático"."Es una operación bastante invasiva y las primeras 48 o 72 horas son de mucho dolor. Se despertó varias veces y esta noche la pasó un poquito dolorido", aseveró el empresario.