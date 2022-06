Estaba de vacaciones, tuvo un parto prematuro y está varada en el Caribe

Una joven pareja argentina estaba disfrutando de unas vacaciones soñadas en el Caribe, hasta que un imprevisto frustró todos los planes; y ahora, están varados en un hospital de República Dominicana.Marianela Mayol (32), embarazada de 27 semanas de gestación, y su pareja Federico Ramos, viajaron el 25 de mayo desde Mendoza a Punta Cana. Estaban alojados en el hotel Bahía Príncipe, en la playa de Bávaro.En la madrugada del viernes 3 de junio, la mamá primeriza, comenzó con contracciones, fue trasladada a un hospital que trabaja con turistas y tuvo un parto prematuro.El bebé, Tomás, nació en un parto de emergencia. Fue derivado a neonatología del mismo hospital, llamado IMG. La salud del pequeño está en riesgo después de sufrir tres paros cardíacos y varias complicaciones en las horas posteriores al parto.Dos días después del nacimiento, la mamá recibió el alta pero no la dejaron ir del hospital hasta que su seguro de viajero envíe toda la documentación que acredite que se hará cargo del pago de los costos de la internación de ella y su bebé.”Hace dos días que está en el pasillo del hospital sin poder salir. Le han retenido el pasaporte y le dicen que la póliza de seguro que presentó cubre la emergencia pero no se están haciendo cargo de los gastos médicos”, relata con angustia María del Carmen Ferrando, la mamá de Marianela al diarioLa joven pareja había contratado un seguro de viajero de la empresa Axa, a través de la tarjeta Visa Black, con una cobertura de hasta 150 mil dólares, por cualquier cosa que le ocurriera a ellos y el bebé en común que Marianela llevaba en la panza cuando viajó.A la impotencia de no poder abandonar el hospital IMG de Bávaro, se suma la angustia por la evolución del bebé, que sigue en terapia intensiva de Neonatología. “Ni el servicio de asistencia al viajero (@axa ) ni Visa ( @visa_argentina) dan respuesta de cobertura para el bebé. Conforme la publicidad de la página y lo comunicado por teléfono, también tiene cobertura el bebé y la respuesta actual es que cubren el embarazo pero no al recién nacido, por no haber pagado pasaje aéreo -del bebé- con tarjeta VISA", contó su familia en las redes sociales.“Es una locura, siendo que salió de Argentina con el bebé en su vientre. Son cuatro días sin respuesta del seguro para cubrir ningún gasto médico, ni de la asegurada, ni del bebé”, dijo la mamá de Marianela.La pareja se ha comunicado varias veces con el seguro y la tarjeta con la que contrató el viaje para poder salir del hospital y llevar a su bebé en un avión sanitario de vuelta a la Argentina.Sin embargo, no ha llegado al hospital de Punta Cana la documentación que piden para que ellos puedan irse. “No dicen que les firmemos unos papeles en blanco como documentos para que puedan dejar el hospital, pero no sabemos después cuánto dinero pueden reclamarnos”, explicó Carmen. Y denunció: “Una situación de abandono vergonzosa e inentendible”El caso ha sido documentado como US22069922. La pareja tiene todos los comprobantes que demuestran que llevaba el seguro de viajero y la cobertura necesaria ante una emergencia, pero no es suficiente para el hospital."Estamos desesperados, no sabemos a quién más recurrir y nos preocupa la salud del bebé. Pedimos ayuda para volver a la Argentina", pidió a través de las redes la joven mamá primeriza.