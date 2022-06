Alud en Bariloche: “Escuchamos un estruendo y pensamos que podía ser un temblor”

Policiales Falleció hombre al ceder la contencion de un hotel por las lluvias en Bariloche

Luego de registrarse intensas precipitaciones de lluvia durante más de 36 horas,El incidente ocurrió minutos después de las 18 del lunes dentro del complejo turístico Villa Huinid, que cuenta con dos hoteles y varias cabañas, ubicados entre las avenidas Bustillo y Pioneros, a 2,5 kilómetros del centro de la ciudad. U“El barro ingresó por una habitación y avanzó por los pasillos del hotel, hasta llegar cerca del spa”, dijo uno de los turistas que observaba el trabajo de los rescatistas. En diálogo con Infobae, otros dos huéspedes relataron su experiencia: “Estábamos en la habitación, la 116, mirando tele y escuchamos un estruendo. Salimos a mirar y vimos que estaba todo lleno de tierra, así que fuimos a la salida de emergencia en la otra punta del hotel”.“S, así que decidimos evacuar”, agregó la pareja, que hacia esta tarde aguardaba la autorización para disponer nuevamente de la ropa que quedó en la habitación.A su mujer la ubicó en el entrepiso: “. Blanco dijo con alivio que se trató de “una desgracia con suerte”, pero igualmente el shock sigue: “Mis hijas casi no durmieron anoche porque hay una sensación de pánico todavía”.Hacia la tarde de este martes continuaba la búsqueda de los dos huéspedes desaparecidos, cuya habitación se encuentra colmada de barro. Si bien desde un principio no se descartó que sean turistas que no hayan regresado al hotel, esa luz de esperanza se fue apagando con el correr de las horas.El turista se había hospedado ayer mismo, horas antes de que ocurriera la tragedia. Su cuerpo fue llevado esta mañana a la morgue para que le practiquen la autopsia.La causa quedó a cargo del fiscal de turno Martín Govetto, quien concurrió al lugar para iniciar la investigación junto a la fiscal jefa Betiana Cendón y Gerardo Miranda. Entre las primeras medidas se solicitaron los registros de las cámaras de seguridad del complejo turístico y se sumarán drones para relevar el terreno en imágenes.Infobae.