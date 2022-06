Running y turismo Diamante: se realiza la 1º edición “Tierra Chaná” eco aventura

“Tierra Chaná” la eco aventura tendrá un total de 21 Km de senderos que atraviesan espacios naturales destacados que incluyen bosques en galerías y barrancas. Además, comprende una mezcla entre historia ancestral y una de las mejores vistas de la ciudad y el río Paraná. La Municipalidad de Diamante impulsa este proyecto gestado por el grupo “Los Galgos eventos” y auspiciado por Enohsa.Javier Robledo, Secretario de Turismo de Diamante, contó a, que la primera edición ya cuenta con más de 1.000 inscriptos. “La ciudad va albergar una gran cantidad de personas que generarán un movimiento turístico no menor y nos permite que conozcan un espacio hermoso de la provincia”.“Los corredores están expectantes, porque no conocen el circuito y no saben con lo que se van a encontrar. Se van a sorprender”, comentó. Según indicó, las inscripciones ya están cerradas.La reserva natural Tierra Chaná en Diamante fue declarada Área Natural Protegida y cuenta con más de 85 hectáreas.“Queremos combinar el deporte y el turismo en esta travesía que tiene como escenario natural este espacio que tiene la ciudad”, dijo. Seguidamente, agregó que “esta carrera quedará establecida en el calendario de Diamante”.“Estamos fortaleciendo la oferta turística y proponiendo actividades para que la gente busque nuestra localidad como una alternativa dentro de los destinos provinciales”, señaló.