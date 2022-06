Un nene de 12 años robó un arma a su mamá y la llevó a la escuela

Foto: Ocurrió en Villa Zapiola, Moreno. Crédito: (Primer Plano Online).

Un grave episodio tuvo lugar el lunes en una escuela de Moreno, Provincia de Buenos Aires. Un chico de 12 años llevó un arma en la mochila a modo “travesura”.

El revólver, que sacó del armario de la madre, no estaba preparado para disparar. Las autoridades del colegio lo reportaron de inmediato.

Ocurrió en la Escuela Primaria 22, de Villa Zapiola, Moreno. Al parecer, el nene conocía la existencia del revólver calibre 22 que la madre tenía en la casa y decidió agarrarlo, como si fuese una travesura, y llevarlo al colegio.



El lunes, escondió el arma de fuego en la mochila y se la mostró en el baño a uno de sus compañeros. Según se detalló, el nene fue el que finalmente le contó a una de las maestras acerca de la situación. De inmediato dieron intervención a las autoridades del colegio y se llamó a la Policía para resolver la situación.



Constataron que el chico tenía efectivamente el arma en su mochila, pero se encontraba descargada. “No tenía municiones, por lo tanto, no estaba apta para el disparo”, precisó una fuente judicial de la investigación.

Cuando llegó la madre del nene al colegio, confirmó que el revolver era de ella, y que lo tenía en un placard.



El hecho no pasó a mayores en la institución, que continúa con clases de manera habitual, pero el equipo de psicopedagogía ya trabaja con el alumno y su familia, y la Justicia intervino para determinar el origen del arma que tenía la mujer.

La situación mantiene en alerta a las autoridades educativas del distrito, debido a que, solo a pocas cuadras, en la Escuela Secundaria número 15, tuvo lugar un suceso similar. En este caso con un chico de 14 años. Llevó hace poco un arma al colegio, la exhibió y también se dio intervención a la Policía. Fuente: (Tn)