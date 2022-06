Abandonó en el hospital a su bebé recién nacido y se arrepintió: “Fue un error”

Una mujer abandonó a su hijo recién nacido en el hospital; lo dejó envuelto en una manta sobre una camilla y huyo rápidamente del lugar. El hecho ocurrió en el hospital pediátrico de la provincia de Corrientes y a raíz del hecho el personal policial realizó una investigación por abandono de persona.Horas más tardes, la joven madre se arrepintió de lo que había hecho y le confesó todo a su padre.José, padre de la joven que abandonó a una beba en el Hospital Pediátrico explicó que “mi hija me dijo”.Según contó el hombre en un programa radial, él nunca supo que su hija estaba embarazada. “Nunca me di cuenta, ella me dijo que se operaba de un quiste, el sábado me dijo que estaba bien, que solo le bajó la presión, y a la noche ese día llegó la policía a mí casa, me dicen lo que pasó, yo no podía creer, me fui a la Comisaría y le dije que me iba a hacer cargo del bebé", conto el abuelo del recien nacido bebé.A su vez, el padre de la joven, describió: "Después me presenté con mi hija en la Comisaría de la Mujer y el Menor, le aclaré al Fiscal lo que pasó, y mi hija me dijo“Quiero recuperar a mi hija y mi nieto, nada más”, explicó José.Asimismo, comentó: Ahora ella está internada en el Hospital Llano, cada tres horas le da de mamar al bebé".Al finalizar, mencionó: "La madre de mi hija falleció, y yo estoy solo con ella, ahora voy a poder disfrutar con mi nieto y mi hija".