La emocionante reacción de unos abuelos al ver que su nieta se tatuó sus nombres

La reacción del hombre al ver el tatuaje

Una joven les pidió a sus abuelos que escriban sus nombres en una hoja porque necesitaba hacer “un trabajo para la facultad”. Se los tatuó y mientras se los mostraba filmó la conmovedora reacción de la pareja de ancianos.“Les pedí a mis abuelos que escriban sus nombres ‘para un trabajo práctico de la facultad’ pero en realidad eran para tatuármelos”, escribió Agustina en Twitter.Junto a un emocionante video que rápidamente se hizo viral, mostró todo el proceso y comentó: “Su reacción me la guardo para siempre”.“Es para la facultad, así que ponele ganas”, le dijo la chica a su abuelo mientras le daba la lapicera para que escriba en una hoja. Una vez que el hombre finalizó, fue el turno de la mujer.Al otro día, la joven volvió a la casa, les mostró lo que se había hecho y compartió la reacción de ellos al verla.“¿Vos te acordás que me hiciste tu nombre para la facultad?, mirá, es lo que hiciste vos ayer”, le dijo la joven mientras le señalaba el lugar donde se hizo el tatuaje.Al hombre le tomó unos segundos darse cuenta lo que decía. “Dice Marcos ahí, abuelo, con tu letra, ¿te gusta?”, le preguntó Agustina. En ese momento el hombre rompió en llanto y los dos se fundieron en un emocionante abrazo.La segunda en ver los tatuajes fue la abuela, quien estaba cocinando, y fue sorprendida por su nieta. “¿Como no me va a gustar?”, le dijo al ser consultada por su nieta mientras se abrazaban.“¿Eso cuánto te dura?”, preguntó Marcos y volvió a romper en llanto cuando Agustina le respondió que era para toda la vida.El video se viralizó y tuvo más de 23 mil me gusta y 1.500 retweets. El postoe se llenó de comentarios que expresaban la emoción que sintieron al ver el video, otros señalaron cuánto extrañaban a sus abuelos y algunos compartieron sus propios tatuajes. También hubo memes.