Pidió disculpas hombre que dijo filmar yaguareté en Entre Ríos:“Es una picardía”

Sociedad Un yaguareté fue filmado cuando salía del río y subía la barranca con su presa

Video: Un yaguareté fue filmado cuando salía del río y subía la barranca con su presa

La explicación que dio

Pedido de disculpas

Un aficionado a la pesca, llamado Pablo Barzola, afirmó enhaber filmado un ejemplar yaguareté cuando salía del río Paraná y subía la barranca con su presa en territorio entrerriano. El hombre oriundo de Cerrito publicó el video y aseguró que fue captado cuando realizaba imágenes para un programa de pesca que se emite por radio y TV.“El jueves por la tarde se difundió el video de un yaguareté con un curiyú a través de las redes sociales, y el audiovisual me llegó a través de conocidos”, dijo Barzola al agregar que “como se puede observar en el video,” .En este sentido, Barzola comunicó que “a la publicación la hice para que se conozcan nuestros lugares, que los representantes políticos miren nuestra zona y nos den bolilla a los que queremos que el turismo crezca”.“Amo a mi ciudad de Cerrito y toda la zona de la pesca”, manifestó.Barzola destacó que “ya que me contactaron muchos medios del país y Latinoamérica”. “Al video lo replique para que se conozca la zona de Cerrito, Brugo, Hernandarias, Curtiembre y alrededores”, sostuvo.Y asumió: “quizás no fue la manera correcta de dar a conocer la zona”.Trascurridos unos ocho minutos del video Barzola manifestó que “pido disculpas a todos, principalmente a mi familia, que es la que se tiene que aguantar los comentarios negativos y además los defraudé”.También les pidió disculpas a sus amigos, conocidos, “t”, reflexionó. Además, agregó: “pidio disculpas a los amigos de Elonce que me realizaron entrevistas; personal de Flora y Fauna, Museo Serrano y a todos los que me creyeron”.

Fue una picardía y transcendió

Desemascarar la mentira

El autor del video

Identificaron al ejemplar

Al finalizar, Barzola mencionó una frase de Daniel López Rosetti: “No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan”.Sin embargo, este viernes, nuevas versiones desenmascararon la fabulación y se llegó al video original, que fue publicado este jueves en un sitio de pesca de Brasil. Se trata del sitio Pantanal Pesca que reprodujo las imágenes grabadas y enviadas por Cleyson Athaide. En la publicación, se aclara que las imágenes habían sido tomadas en la zona de Pantanal , en el vecino país.De esa forma, Elonce pudo llegar a comunicarse con el verdadero autor del video, grabado en Brasil. Cleyson dialogó conCleyson explicó aPor otra parte, la organización Red Yaguareté, también desmintió que el video, se haya filmado en Entre Ríos y afirmó que se trata de “una hembra monitoreada llamada Patricia”, explicaron.Nicolás Lodeiro Ocampo, cofundador y actual director Ejecutivo de la fundación Red Yaguareté, también dialogó con Elonce y brindó los detalles del ejemplar que fue filmado en el borde del río.y agregó que “el yaguareté está extinguido en la provincia de Entre Ríos y de hecho para esa zona, el último registro es de la década de 1960, es decir, hace más de 50 años que no hay yaguaretés en esa zona”, dijo el actual director Ejecutivo de la fundación Red Yaguareté.