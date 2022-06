Bombero salvó la vida a niño que se ahogó: “Al reanimarlo pensaba en mis hijos”

Ponerse en el lugar del otro

El bombero Jorge Tabora se convirtió en héroe al salvarle la vida a un niño de un año y medio que se había ahogado con una galletita y no podía respirar. El hecho ocurrió en la localidad de Gualeguay durante la noche del viernes.El bombero entró en acción cuando la madre del pequeño,En diálogo con, Jorge Taborda, detalló lo vivido y contó sobre el trabajo que realizan a diario.“El viernes estaba en la guardia en el cuartel y vemos que un hombre llega desesperado al cuartel haciendo seña de que necesitaba ayuda y detrás de él venía una mujer con un niño en brazos pidiendo socorro”, expresó Taborda aal resaltar que “la criatura se había ahogado comiendo una galletita y no podía respirar”.Fue en ese momento que el bombero al ver la situación no dudó y le practicó la maniobra dey le salvó la vida: “Cuando noté que el niño estaba ahogado y no podía respirar lo puse boca abajo, y”, aseguró.“Fue todo muy rápido y tuvimos que ayudar a que los padres se tranquilicen porque estaban muy nerviosos, pero afortunadamente todo salió bien”, valoró el bombero y destacó que luego de su intervención recomendaron a la familia del pequeño que lo lleven al hospital para un control.Asimismo acotó: “”.El bombero contó que no es la primera vez que debe practicar este tipo de maniobras de primeros auxilios, “en esta ocasión fue diferente porque se trataba de un niño, antes la había realizado con adultos mayores”, destacó.Taborda tiene 35 años y ejerce de bombero desde que era muy chico, aseguró que siempre estuvo vinculado al cuartel. “Hace unos 21 años que trabajo de esto,”, reflexionó.”, sostuvo muy emocionado al resaltar que le gusta mucho el trabajo con niños.Al finalizar contó que desde el cuartel de Bomberos de Gualeguay constantemente realizan capacitaciones para poder ayudar a personas. “La última fue sobre cómo abordar situaciones con niños autistas y realmente nos sirvió mucho”, concluyó el bombero héroe.