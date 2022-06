Este fin de semana el frío intenso “dará una tregua”: cómo estará el tiempo

Pronóstico para el fin de semana en Entre Ríos



El de este sábado es un nuevo amanecer frío, con temperaturas que apenas rondan los 2.9ºC a las 7. No obstante se prevé que “la ola polar comienza a declinar lentamente, con un progresivo incremento de las marcas térmicas a nivel generalizado”, aunque “este aumento es muy lento”, indicó el meteorólogo Leonardo De Benedictis.Sin embargo, el especialista advirtió que “este incremento térmico no será demasiado prolongado en el tiempo, ya que para la semana que viene se observa otro pulso de aire frío muy importante”.La irrupción de aire polar que caracterizó a la semana que termina fue la más importante del año hasta el momento y sorprendió por su intensidad, dada la época relativamente temprana en la temporada fría.Pero sin dudas su influencia empezó a ceder. El viento norte comenzará a ganar terreno e intensificarse, incluso con ráfagas en la parte central de la Argentina. Las temperaturas comenzarán a ascender gradualmente, y volverán a presentarse en el rango de la normalidad para estos próximos días.De Benedictis precisó al respecto que “a partir del próximo miércoles ya se puede observar una tendencia de temperaturas que vuelve a caer de manera significativa tanto sobre la porción central como sobre el norte del país”.Al respecto, dijo que “si bien este tipo de situaciones comienza a ser más recurrente en ésta época del año, no es tan frecuente tener eventos de gran magnitud de manera tan seguida. Se espera que sobre la porción central del país se midan valores de temperatura ampliamente inferiores a los niveles normales para el mes de junio”, completó enPara este sábado en nuestra provincia se anuncian poco nuboso, con probabilidad de neblinas matinales en áreas suburbanas. Durante el día, nubosidad en incremento parcial sobre el sur de la provincia. Tiempo bueno, humedad en leve aumento al igual que la temperatura máxima que rondaría los 17 grados. La mínima se ubicará en los 3º.Para el domingo el meteorólogo Alejandro Gómez anticipó aque es probable “un incremento importante de la nubosidad y las condiciones podrían estar inestables, con algunas precipitaciones en nuestra zona, sobre todo en el sur y centro de la provincia, mientras que en el norte las lluvias podrían ser un poco más importantes, con tormentas eléctricas. En el norte de Santa Fe y Corrientes, las condiciones de inestabilidad serían mayores”.El SMN anticipa para este domingo temperaturas que rondarán entre los 8º y los 19º.