Lanzan convocatoria para proyectos federales de innovación

El Ministerio de Ciencia, Tecnología lanzó hoy una convocatoria para los Proyectos Federales de Innovación (PFI) que busquen dar solución a problemas sociales, productivos y ambientales concretos, de alcance municipal, provincial y regional, que serán financiados por la cartera con 2.400 millones de pesos, informó esa carteraLos PFI buscan profundizar la federalización y podrán presentarse hasta el 16 de julio.El financiamiento será a través de aportes no reembolsables (ANR) por un total de $2.400 millones y hasta un máximo de 100 millones por jurisdicción mientras que el monto a financiar no podrá ser inferior a los $10 millones.El ANR no podrá exceder el 80% del costo total del proyecto mientras que el restante 20% deberá ser aportado por los beneficiarios y/o por terceros, como aportes de contraparte, destacó la carteraEn caso de ser presentadas por empresas privadas u otras entidades con fin de lucro "se exigirá una contrapartida no inferior al 30% del costo total del proyecto".La elegibilidad de los proyectos estará a cargo de la Subsecretaría de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación del MINCyT y la evaluación científico-tecnológica de factibilidad la realizarán evaluadores externos.Los interesados en presentar los proyectos podrán contactarse en [email protected]