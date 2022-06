Tras el choque de dos camiones, automovilistas saquearon la mercadería

En el puente ubicado en el kilómetro 156 de la Ruta 7, a la altura de la localidad bonaerense de Tres Sargentos, en el partido de San Antonio de Areco, se registró un fuerte choque entre dos camiones que dejó el tránsito completamente cortado. Sin embargo, el accidente no fue la única noticia, ya que tras este el lugar fue escenario de un saqueo protagonizado por los automovilistas que quedaron atrapados en el embotellamiento. Así fue que se llevaron toda la mercadería de uno de los camiones, que había terminado totalmente volcado.Según las imágenes del saqueo, difundidas por, decenas de personas aprovecharon que tenían tiempo suficiente porque la circulación quedó paralizada, se acercaron al camión y se robaron todo lo que pudieron. De acuerdo con lo que se puede ver, se llevaron latas de duraznos y encurtidos. En una de las fotos del episodio se observa una camioneta con la cajuela completamente cargada con los enlatados.Por lo que llega a notarse, el impacto entre los camiones fue fuerte. De hecho, en la filmación -registrada por el celular de un testigo- se ven dos ruedas de uno de los camiones tiradas sobre el asfalto. Pero no fue lo único.Una de las barreras de contención del puente quedó rota, aunque por la tranquilidad de todos los que quedaron en medio del accidente, no hubo heridos. Al costado de la autovía, quedó también parte de la mercadería tirada, que luego fue también tomadas por más automovilistas.En otro de los momentos del video quedó registrado cómo cada persona carga lo que puede sobre los hombros y se lo lleva. Algunos llenaron sus baúles con la comida enlatada. Hasta ese momento de la grabación apenas se observaron a un par de efectivos policiales, que apenas miraban el saqueo. Esto les dio tiempo a los testigos del choque a robar la mercadería del camión.