Menores que delinquen: “De cada diez delitos, uno es cometido por un menor”

La mamá del joven, ayer había cuestionado el juicio abreviado que pactó cony a través detildó al fiscal de la causa, Santiago Alfieri, de “inoperante”. Será el juez penal de Niños y Adolescentes de Paraná, Pablo Barbirotto, quien el miércoles 8 deberá manifestar si homologa o no lo decidido en proceso abreviado.. Areconoció que “hay hechos de robo y agravados por el uso de arma de fuego”, pero dio cuenta de su preocupación por “cómo los adolescentes consiguen un arma de fuego”., apuntó el magistrado y reveló que “lo que más se consume son psicofármacos -como elporque a lo que más acceso tienen los chicos y”.De acuerdo a lo que explicó el juez penal de Niños y Adolescentes de Paraná, “son drogas que pueden generar algún tipo de conflicto o que pueden ayudar a cometer el delito”. De hecho, detalló que, entre los adolescentes, este tipo de drogas se conocen como “el, porque les da coraje para salir a robar; o la, en honor al principal ingrediente que es el Rivotril; o laporque es donde se prepara”.“Y cuándo uno les pregunta qué efecto les provoca, responden que, que es lo que más se roba en esta ciudad”, explicó Barbirotto.Al dar cuenta de la incidencia de los menores ligados con el ambiente delictivo, el juez refirió que“En Entre Ríos, el proceso es no punible, es decir, que podemos actuar con chicos de 14 y 15 años cuando cometen delitos graves. Y la buena noticia es que desde que rige esta ley, no se hemos tenido casos de hechos graves que involucren a personas por debajo de los 16 años de edad”, ponderó.Las declaraciones del magistrado fueron en el marco del programa La Justicia va a los barrios que este viernes estuvo en Puerto Sánchez.